Фарфоровые статуэтки на тему материнства

«Между матерью и ребенком протянуты какие-то тайные невидимые нити, благодаря которым каждое потрясение в душе ребенка болью отдается в сердце матери и каждая удача ощущается как радостное событие ее собственной жизни», — писал известный французский писатель Оноре де Бальзак. А американский писатель Вашингтон Ирвинг отметил: «Мать — наш самый верный друг. Когда нам выпадают тяжелые и внезапные испытания, когда проблемы приходят на смену процветанию, когда друзья оставляют нас, когда вокруг нас сгущаются неприятности, она все равно будет пытаться своими добрыми наставлениями и советами рассеять тучи тьмы и вернуть свет в наши сердца». Сегодня наша тема — воплощение материнской любви к ребенку в фарфоре. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк, ранее раскрывшая тему детства в работах украинских фарфористов, рассказала об образе матери в творчестве отечественных художников.

«Работа „Ладушки“ экспонировалась на выставке в Лейпциге в 1957 году»

— Тема материнской заботы в фарфоровой скульптуре воплощена очень трогательно, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Вот декоративная скульптура легендарного фарфориста Ольги Рапай «Ладушки» в росписи художницы Анны Калуги. Мать в платье-вышиванке играет с сыном в «ладушки».

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— Эта игра для малышей популярна во многих странах мира — в частности, в Англии. Одна из видео-инструкций этой игры с песенным сопровождением на английском языке набрала в YouTube более пяти миллионов просмотров.

— Эта игра вне времени. Маленькие детки обычно играют с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, братьями и сестрами. Игра сопровождается ритмичным хлопаньем в ладоши. Часто это делается под стишок или песенку. В Великобритании очень популярна песенка о пекаре, которого ребенок просит испечь торт. В украинском фольклоре речь идет о пирожках. Кстати, стихотворение «Ладки, ладоньки, ладусі» есть в творчестве известной украинской поэтессы Натальи Забилы.

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О. Рапай, Г. Калуга. «Ладушки». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1956

— Красота!

— Первые моторные игры способствуют развитию координации малыша и речи. В скульптуре Ольги Рапай столько теплоты, которую дарит ребенку материнская любовь. Мягкие цвета придают композиции нежность. Подробно прорисованные элементы одежды, выражения лица, жесты — все это впечатляет. Композиция была создана Ольгой Рапай через два года после начала работы на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе, и уже через год композиция экспонировалась на выставке в Лейпциге в 1957 году. Материнство и первые шаги ребенка в фарфоровой скульптуре — тема неисчерпаемая. Образы матери и малыша олицетворяют начало пути, жизненный старт, никогда не исчезающую поддержку.

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«Лирическая статуэтка „Ноченька“ поражает красотой»

— Какая композиция на данную тему ваша любимая?

— Одна из них — нежная работа полончанки Таисии Шуляк «Первые шаги». Она олицетворяет безграничную материнскую любовь, являющуюся основой жизненного успеха человека.

Т. Кобчик. "Первые шаги". Полонский завод художественной керамики. 1994

В композиции мать поддерживает малыша, который только учится держать равновесие. Взгляд ее полон нежности и восхищения, а ребенок совершает свои первые неуверенные движения, познавая мир и себя одновременно. Скульптор стремилась передать и трепетный момент неустойчивости малыша, и уверенность, которую дарит присутствие матери. Две фигуры совмещены прикосновением, взглядом, движением…

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Образ матери, поддерживающей ребенка, — это метафора первого доверия в жизни. А вот трогательная сцена из жизни матери и ребенка в работе «Материнство» Елены Липисы в двух вариантах росписи — Тамары Будник (фото в заголовке) и Таисии Шуляк. Мать склонились к ребенку, который сидит у нее на коленях и протягивает ручки к ее лицу. Статуэтка в обеих росписях хранится в собрании Хмельницкого областного краеведческого завода. Эта композиция — символ безусловной материнской любви, заботы и единства поколений.

О. Липиси, Т. Кобчик. "Материнство". Полонский завод художественной керамики. 1986

— Какой из сюжетов на тему материнства необычен?

— В фондах Хмельницкого областного краеведческого музея хранится лирическая статуэтка «Ноченька». Ее сюжет — луна заглядывает со звездного неба в окошко уютного дома, где мать, напевая, убаюкивает кроху. Это творческий подарок скульптора Валерия Албула по случаю рождения сына супруге Наталье Албул. Он создал форму, она расписала композицию. Скульптура, созданная парой талантливых художников, является воплощением поэтической метафоры материнства как вселенной, в которой рождается жизнь.

В. и Н. Албул. «Ноченька». Полонский завод художественной керамики. 1986.

«За каждым образом — наблюдение, память, личная история, эмоциональная правда»

— Немало работ о матери и ребенке есть в моей коллекции, ведь эта тема не может не волновать материнское сердце, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Материнство в фарфоре — не просто сюжет. Это язык нежности, тишина прикосновения, зафиксированная в материале, который является воплощением хрупкости, нежности и силы одновременно. Фигурки матери с ребенком — это не громкое прославление, а тихая ода, полная шепота и теплоты. Цвета — пастельные, приглушенные: молочные, кремовые, голубые, иногда есть акценты красного или золотого.

А вот композиция «Мать укладывает ребенка спать», которая выпускалась на Полонском заводе художественной керамики в 1950-е годы. Сцена, знакомая каждой семье — мать наклоняется над кроваткой, ласково укрывая уже погрузившегося в сон ребенка. В этом трогательном жесте забота, нежность и ежедневная тихая героика материнства.

«Мать укладывает ребенка спать». Полонский завод художественной керамики. 1950-е годы

— Столько нежности!

— - Колористика настраивает на спокойствие, уют, домашнее тепло. Эта скульптура рассказывает нам о будничном чуде: как рождается доверие ребенка к миру. Тема матери и ребенка в фарфоровой скульптуре занимает особое место в художественном наследии украинских мастеров. Эти произведения — не только образцы декоративного искусства, но и материализованные образы любви, заботы, нежности и величественной тишины материнского присутствия. За каждым образом — наблюдение, память, личная история, эмоциональная правда. Деликатный фарфор оказался идеальным материалом для воплощения таких сюжетов. В лаконичности форм, мягких линиях, сдержанной палитре отголоски счастливого детства, которое живет в сердце взрослого человека всегда. Фарфоровые статуэтки на тему материнства — ода любви, которая является основой жизни.

Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала об изделиях из фарфора, посвященных героям оперы «Наталка Полтавка», а также о раритетных статуэтках Владислава Щербины, вдохновленных оперой «Запорожец за Дунаем».

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заглавии: Е. Липиса, Т. Будник. «Материнство» Полонский завод художественной керамики. 1986

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