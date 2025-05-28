Секреты качества эспрессо и капуччино: некоторые нюансы могут вас удивить

Не секрет, что по чашке кофе в ресторане или кафе можно определить уровень заведения. Показателем качества капуччино является нежная пена, которая «не ломается». Если поместить на нее сахар, он не должен упасть на дно. Хотя в принципе хороший кофе в добавлении сахара не нуждается. Его вкус должен быть сбалансирован. В нем и горчинка, и сладость…

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Перед тем как пить эспрессо, стоит сделать пару глотков воды, чтобы очистить рецепторы и подготовить их к восприятию напитка. Это позволит вам наслаждаться всей палитрой вкуса. Шлейф хорошего кофе будет сопровождать вас еще некоторое время. И это прекрасно!

Но если кофе был не очень хорошего качества, возникает потребность сделать глоток воды и избавиться от не самых приятных ощущений.

Знатоки говорят, что на вкус влияет и сама чашка. Лучше всего, конечно, если она фарфоровая.

Считается, что чашка должна быть прогрета у основания, чтобы кофе дольше оставался горячим. Неправильно было бы прогревать всю чашку, так как при касании к горячему фарфору притупляется восприятие вкуса напитка.

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Кстати, в последние годы все более популярен становится восточный кофе с кардамоном. «ФАКТЫ» рассказывали, как и с чем его надо пить, чтобы насладиться богатым букетом аромата и вкуса.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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