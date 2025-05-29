«Когда Ромчику клали в гроб ленту „Выпускник-2025“, никто не сдерживал слез»: на Житомирщине похоронили троих детей, которых убила российская ракета

28 мая в Коростышеве Житомирской области в последний путь провели трех детей, погибших в результате вражеского удара. В городском Доме культуры собрались сотни людей, среди которых были родные, учителя, одноклассники и земляки. Они выстраивались в очереди, чтобы возложить к гробам цветы и игрушки. Все не сдерживали слез, прощаясь с 17-летним Романом, 12-летней Тамарой и 8-летним Станиславом Мартынюк. В одно мгновение жизнь родных братьев и сестры оборвала российская ракета, которая попала в их дом ночью 25 мая. Родители детей чудом остались живы, но им требуется длительное лечение.

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«6 июня у Романа должен был быть выпускной вечер, вручение аттестатов. Мы заранее подготовили ученикам ленты «Выпускник-2025», — говорит классный руководитель погибшего ученика Юлия Скок

— Такой трагедии у нас еще не было в городе. Это впервые с 2022 года россия атаковала Коростышев, и такие страшные последствия. Мы уже не раз оплакивали наших воинов — сыновей, мужей, отцов, погибших, защищая нас. Но это другая боль, — со слезами на глазах говорит «ФАКТАМ» классный руководитель погибшего Романа Юлия Скок. — Душераздирающая. Нечеловеческая. Мы попрощались с невинными детьми, чьи жизни оборвались в одно мгновение.

Дом семьи Мартынюк. Шансов выжить у детей не было

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По словам собеседницы, семью Мартынюк многие знают. Ведь глава семьи работал охранником в детском саду, а мама учительствовала в соседнем селе.

— Их семью в пример ставили, потому что светлые, порядочные и добрые люди. И такими же деток воспитывали. Дети заботились друг о друге, между собой были дружны. У супругов остались старшие сыновья в возрасте 24 и 26 лет. Один живет в Киеве, другой во Львове, — добавляет она. — Трое младших ходили в лицей № 1 им. Густава Олизара. Роман, мой ученик, учился в 11 классе. Он был очень умным, искренним и очень спокойным. Всегда с уважением относился к учителям, слушал родителей, не спорил, не повышал голоса — просто делал все по совести, с внутренним достоинством и мудростью, не свойственной многим подросткам. Он не отличался громкостью или показухой — его доброта была тихой, но настоящей. Если кому-то нужна была поддержка — Роман всегда находил слова или действия, чтобы помочь. Дети тепло о нем отзываются.

Из-за проблем со здоровьем он часто болел и пропускал учебу. Но это не мешало ему интересоваться предметами, которые любил. Особенно — физикой и историей Украины. Физика давала ему логику, точность, ответы. А история — простор для размышлений. Часто после уроков Роман оставался поговорить с учителем, подискутировать, задавал вопросы, которые заставляли задуматься и взрослых. Иногда он будто знал больше, чем было написано в учебнике — и умел думать глубже, чем требовала программа. Парень тщательно готовился к национальному мультипредметному тесту. Еще не определился, куда будет поступать, говорил, что зависит от того, какие оценки получит.

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Горожане до сих пор несут цветы и мягкие игрушки к руинам дома

Станислав Мартынюк заканчивал 3 класс на отлично. Очень любил учиться. Часто болел, но когда приходил в класс, дети радостно встречали его со словами: «Наконец-то, сколько ты уже болеть будешь, мы уже соскучились».

— Он был очень добрым, веселым, любил петь и танцевать, учился в музыкальной школе. Я всегда спрашивала: «Стасик, когда ты уже для нас в классе сыграешь?» Он мило улыбался, — продолжает Юлия Скок. — Стаса легко было учить. На уроке он ловил каждое слово учителя. С радостью принимал участие в школьных мероприятиях. Для родителей это был настоящий подарок судьбы, иметь такого не по-детски взрослого ребенка. Даже шутки у него были не детские, а какие-то с мудростью. Очень жаль, что мы не увидим, кем он станет в будущем…

12-летняя Тамара, вспоминают педагоги, постоянно приводила за руку на занятия младшего брата Станислава. Оба в музыкальной школе учились играть на домре. Недавно они сдали академические концерты и готовились к выпуску. Для Тамары уже была готова грамота — должны были вручить за отличные успехи в учебе.

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— В пятницу дети были в школе, ничто не предвещало беды, — говорит пани Юлия. — Ночью мы все услышали звуки взрывов. Утром директор лицея сообщил мне, что погибли наши дети. Когда спросила, о ком идет речь, он сказал, что это мой ученик Роман, его брат и сестра. Их дом находится на окраине Коростышева, обычный район, простые и мирные люди. Ракета попала в комнату, где спали школьники. Шансов выжить не было. Родители спали в другой комнате, их спасли. Маме сделали операцию, у нее перелом позвоночника. Папа был на похоронах в сопровождении врачей.

Романа, Тамару и Станислава похоронили вместе на местном кладбище. В родном лицее обустроили уголок памяти, куда до сих пор несут цветы и мягкие игрушки.

Похороны Романа, Тамары и Станислава Мартынюк

— 6 июня у Романа должен был быть выпускной вечер, вручение аттестатов. Мы заранее подготовили ученикам ленты «Выпускник-2025». И он должен был быть тем парнем, который совсем скоро должен был стоять на сцене с лентой, улыбаться, благодарить учителей, прощаться со школой и шагать во взрослую жизнь, — отмечает учительница. — Но так больно, что не суждено. С одноклассниками Романа мы приняли решение, что эта лента должна быть с ним. Поэтому она была на прощальной процессии, и потом мы ее положили парню в гроб. Когда это делали, никто из присутствующих не мог сдержать слез. Безусловно, никакого выпускного вечера уже не будет, нам больно… Также для этих деток в последний раз прозвучал школьный звонок. Их парты остались пустыми, но они останутся с нами навсегда.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю учительницы из Киевщины Оксаны Сергиенко, которой оккупанты выстрелили из автомата в лицо, когда в первые дни большой войны она пыталась вывезти двух своих младших детей на территорию, подконтрольную Украине.

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