Газ по 23 гривны за кубометр: кто платит, коснется ли это всех и почему в США дешевле в 4 раза?

В то время как некоторые эксперты и политики прогнозируют украинцам рост тарифов на коммунальные услуги, некоторые уже платят за кубометр газа 23 гривны. Правда, речь идет не о населении, а о промышленности, но это может коснуться и обычных украинцев.

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Так, как пишет сайт ExPro, 26 мая цена природного газа на рынке достигла 23 000 гривен за 1000 кубометров. Эта цена является рекордом с февраля 2023 года, а также оказалась выше, чем в Европе, и в 4 раза дороже, чем в США.

Так, по данным ExPro, газ в Украине 26 мая стоил от 22 800 до 23 200 грн за 1000 кубометров (с НДС) в зависимости от ресурса. Если сравнивать эту цену с европейскими и американскими ценами, то окажется, что «голубое топливо» в Украине не только установило рекорд цены, но и опережает цены на газ в Европе и США.

Так, как утверждает ExPro если переводить стоимость газа в мировые цены, то 1000 кубометров газа в Европе стоят 19 000 — 19 333 грн/тыс. куб м (без НДС) или $ 458−466/тыс. куб м, или € 38,15−38,83 за MWh (в 1000 кубов газа примерно 10,5 Мвт/ч).

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При этом разница с ценой в США, по данным портала «Минфин», окажется еще более значительной. Так, 1 MMBtu (1 млн британских тепловых единиц) на Нью-Йоркской бирже стоит 3,36 дол., что в пересчете на 1000 кубометров дают 5009,4 грн, что более чем вчетверо дешевле чем в Украине и примерно в 1,6 раза дешевле, чем тариф на газ для населения в 7960 гривен.

Как утверждают в ExPro, такой рост цен на природный газ в Украине в мае связан с резким скачком спроса на него, который удовлетворить в Украине не могут. Поскольку в результате каждый Мвт/ч в пересчете на природный газ в Украине стоит на 2 евро дороже, чем в Европе, можно ожидать возобновления его импорта из Европы для нужд бизнеса.

Однако не следует думать, что эти цены не коснутся украинцев. Так, хотя роста тарифов на природный газ не будет до 31 мая 2026 года, рост расходов промышленности на природный газ, может привести к удорожанию ряда товаров. Как писали «ФАКТЫ», этот рост, например, в случае роста тарифа на прокачку газа, может составить до 20%.

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