Выращивание кабачков в шинах: сделайте так, и получите ранний обильный урожай, а подкармливать растения придется гораздо меньше

В мае аграрии высаживают рассаду из теплицы на грядки. Для каждого овоща есть свои правила, которых нужно придерживаться, чтобы потом иметь хороший урожай.



Аграрий из Харьковской области, например, усовершенствовал технику выращивания овощей, в частности кабачков, и рассказал о ее преимуществах.

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По его словам, кабачки в шинах он выращивает не первый год и очень доволен результатом.

«В шине мы получим действительно большие и быстрые урожаи, потому что почва в шине быстрее прогревается. Шину легче наполнить питательной почвой, чем грядку или весь огород. Также легче поливать и влага дольше удерживается в ней» , — отмечает фермер.

Кроме того, по его словам, очень легко убирать урожай.

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Чтобы посадить кабачки в шины, нужно только сделать лунки, которые заполнить удобрениями пролонгированного действия. Это означает, что удобрения должны быть такими, чтобы их хватило на весь сезон.

По словам фермера, лучше использовать органические удобрения, например гранулированный куриный помет.

В гранулированном курином помете аммиака совсем нет, но много азота, фосфора, калия и макро и микроэлементов. В лунке они будут постепенно перерабатываться микроорганизмами из почвы в легкодоступную подкормку для растения.

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А чтобы кабачки закладывали много цветков и много урожая, можно добавить в лунки рыбную костную муку. Эта мука богата фосфором пролонгированного действия.

Фермер отметил, что он в одну лунку добавляет одну полную горсть куриного помета и одну столовую ложку рыбной костной муки. Все это нужно хорошо перемешать с грунтом и обязательно полить, чтобы почва уплотнилась.

В подготовленные лунки высадить готовую рассаду, можно и просто посеять семена кабачков. Кабачки вырастут кустом, а не будут плестись по поверхности почвы.

Между высаженной рассадой кабачков углубить в землю до половины двухлитровую пластиковую бутылку без верхней части. Она нужна, чтобы поверхность грунта не пересыхала и не нужно было каждый день поливать кабачки.

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Также почву нужно замульчировать ветвями из плодовых деревьев. Под такой мульчей не заводятся ни муравьи, ни улитки в отличие от сена или соломы.

Затем в эту бутылку можно класть остатки некоторых продуктов питания для компостной подкормки растений.

«С такой подкормкой кабачки будут вас радовать «, — уверен аграрий.

Мы также рассказывали, как подкармливать огурцы, чтобы обеспечить обильный урожай.

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