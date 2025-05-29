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Шоу-бизнес

Чувственно: популярный певец записал свадебную песню

17:35 29 мая 2025
Сергей Лазановский и Артем Никитин, фото из открытых источников

Популярный певец, победитель проекта «Голос страны» Сергей Лазановский, перепевший хит Скрябина, записал зажигательную дуэтную песню. Вместе с исполнителем NIKITIN (Артем Никитин) они выпустили танцевальный трек «Кино-вино».

Оказалось, песня авторства NIKITIN ждала выхода шесть лет! Именно певец предложил Сергею сделать дуэт. По словам музыкантов, песней «Кино-вино» они призывают ребят быть смелее в принятии личных решений.

Режиссером видео стала Леся Гуровская. В клипе героиня с подругами готовится к девичнику, а музыканты стали свадебным подарком для невесты.

«Видеоработу мы готовили в довольно сжатые сроки, команда была разбросана по Украине, — презентовал клип Сергей Лазановский. — Я знаю, как для девушек важен девичник, поэтому мы решили его реализовать и стать его частью».

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«Классное сочетание голосов! Классный дуэт!» — отреагировали в сети.

«Такое впечатление, что просмотрела маленький фильм о любви… Очень чувственно », — признались в комментариях под видео.

Ранее популярная певица, участница Евровидения-2024, поразила мощным дуэтом.

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