На его счету десятки блестяще выполненных боевых задач: на Донетчине погиб боец из Одесской области

Во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Иванополье, что на Торецком направлении, 18 мая погиб Никита Деордица. Он — мужественный и несокрушимый защитник, которому навсегда останется только 23 года, сообщает Подольский городской совет.

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«Никита окончил Механико-технологический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета, где получил специальность автомеханика. После завершения обучения в колледже, прошел подготовку в учебной части полиции в городе Херсон, что стало первым шагом на пути к службе в правоохранительных органах. Впоследствии поступил в Одесский государственный университет внутренних дел. Параллельно с обучением, проходил службу в батальоне полиции особого назначения в городе Одесса», — говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины в 2022 году, Никита добровольно вступил в ряды сводного батальона полиции «Цунами». С августа 2022 года выполнял боевые задачи на Херсонском и Запорожском направлениях.

«В частности, во время операции вблизи села Давыдов Брод на Херсонщине, разведывательная группа, в состав которой входил Никита, выявила технику и живую силу противника. Благодаря слаженным действиям украинских воинов был успешно скорректирован огневой удар по врагу и осуществлено форсирование реки Ингулец. 12 апреля 2024 года Никита Деордица вошел в состав отдельного штурмового батальона „Лють“ полка „Цунами“. Принимал непосредственное участие в боевых действиях на горячих участках фронта. Его боевые дороги пролегали через Часов Яр, Волчанск, Покровск, Карловку, Новое Селидово, Горняк, Новую Украинку. Воин участвовал в ожесточенных боях за Щербиновку и Торецк», — сообщают земляки воина.

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За личное мужество, героизм Никита Деордица был удостоен государственных наград — знака разведки «Сова», нагрудного знака «Золотой крест», знака президента Украины «За оборону Украины».

«Его имя навсегда останется в сердцах родных, побратимов и всей громады», — говорят земляки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на фронте воина из Ровенской области.

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