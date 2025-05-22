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Трое деток остались без папы: под Бахмутом погиб воин из Ровенской области
В Вараше попрощались с погибшим героем Николаем Музыкой. До последнего в сердцах родных ещё теплилась надежда. Но война жестока и неумолима. Бойцу навеки 27 лет, сообщает городской совет.
«Николай получил специальность «Слесарь-ремонтник» в Маневичском профессиональном лицее.
В течение 2016−2019 годов принимал участие в АТО/ООС. В первые дни полномасштабного вторжения, не колеблясь, снова встал на защиту Украины".
Защитник служил стрелком 104-й отдельной бригады территориальной обороны. С 6 марта 2023 года Николай считался пропавшим без вести в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области. Родные до последнего ждали чуда.
«Но ДНК-экспертиза подтвердила гибель 27-летнего воина из Вараша. Осиротели трое маленьких деток…»
Похоронили защитника на Аллее Героев кладбища села Старая Рафаловка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели 22-летнего воина из Сумщины, который пошел в ВСУ после того, как россияне убили его маму.152
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