41.15 / 41.71 46.76 / 47.47
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Фуд-тренды, которые помогут вам сохранить здоровье: почему их следует придерживаться

22:27 30 мая 2025
Клубника. Фото Ольги Сметанской

Многие фуд-тренды — это ответ на вопрос, как сохранить здоровье.

Глобальным фуд-трендом, например, является тенденция использовать сезонные овощи, фрукты и ягоды. Выросшие под лучами солнца, они впитывают его энергию и, конечно, полезней, чем те, рост которых стимулируется с помощью химических удобрений.

Да и вкус и аромат сезонных даров природы, если вы заметили, совсем иной.

Второй глобальный тренд — использование локальных, то есть местных продуктов. Еще он известен под названием «ноль километров».

РЕКЛАМА

А как вы думаете, как можно доставить ягоды из другой страны в таком идеальном виде, словно они на картинке? Сколько дней занимает путь ягоды от места выращивания до потребителя? Наверняка, ответив на эти вопросы, вы сможете сами сделать правильный выбор.

Несомненно, лучшее для здоровья то, что выращивается рядом с домом, без применения химических удобрений. Употребляйте сезонные локальные овощи, фрукты и ягоды — и будьте здоровы!

Ранее эксперт Ольга Сментанская рассказывала о секретах качества эспрессо и капуччино.

РЕКЛАМА

Фото Ольги Сметанской

123

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герань

Разбросайте вокруг герани и будете наслаждаться обильным цветением

Как отмыть чугунную ванну, фото из открытых источников

Сделайте так, и чугунная ванна будет как новая: никакой грязи, ржавчины или налета

Томаты

Только одна таблетка — и томаты не болеют: аптечный секрет для бешеного урожая

Помидоры растут крепкими и сочными после подкормки, фото из открытых источников

Соседи точно будут завидовать: чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были рекордного веса

Следующий материал
Новости партнеров