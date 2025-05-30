Фуд-тренды, которые помогут вам сохранить здоровье: почему их следует придерживаться

Многие фуд-тренды — это ответ на вопрос, как сохранить здоровье.

Глобальным фуд-трендом, например, является тенденция использовать сезонные овощи, фрукты и ягоды. Выросшие под лучами солнца, они впитывают его энергию и, конечно, полезней, чем те, рост которых стимулируется с помощью химических удобрений.

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Да и вкус и аромат сезонных даров природы, если вы заметили, совсем иной.

Второй глобальный тренд — использование локальных, то есть местных продуктов. Еще он известен под названием «ноль километров».

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А как вы думаете, как можно доставить ягоды из другой страны в таком идеальном виде, словно они на картинке? Сколько дней занимает путь ягоды от места выращивания до потребителя? Наверняка, ответив на эти вопросы, вы сможете сами сделать правильный выбор.

Несомненно, лучшее для здоровья то, что выращивается рядом с домом, без применения химических удобрений. Употребляйте сезонные локальные овощи, фрукты и ягоды — и будьте здоровы!

Ранее эксперт Ольга Сментанская рассказывала о секретах качества эспрессо и капуччино.

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Фото Ольги Сметанской

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