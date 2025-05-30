- 30.05 22:27 Фуд-тренды, которые помогут вам сохранить здоровье: почему их следует придерживаться
- 30.05 22:00 Заварные блины на кефире: подарите королевский завтрак тем, кого любите
- 30.05 21:31 Я чувствую, что заслужила это: Жизель Бюндхен об изменениях в жизни после рождения третьего ребенка
- 30.05 21:02 Сплошное зло: ваш кишечник будет работать лучше, если вы перестанете есть эти продукты
- 30.05 20:45 «Древнегреческий миф „Похищение Европы“ стал источником вдохновения для многих известных художников», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.05 20:33 Осиротели двое детей: на Курщине погиб воин из Винницкой области
- 30.05 20:07 Готовим соленики: дети сметут со стола за считанные минуты
- 30.05 19:52 Чупакабра вернулась: на Львовщине массовое убийство
- 30.05 19:46 У оккупантов новое «вундерваффе» против украинских дронов: что враг приготовил для защиты и поможет ли ему это
- 30.05 19:19 Санкции «не работают»: в россии расходы растут втрое быстрее чем ожидалось, а денег может хватить еще на 15 месяцев
- 30.05 18:59 Тельцам — «Дама Мечей» и важная встреча, Львам — «Десятка Кубков» и риск потери: Таро-прогноз на 31 мая
- 30.05 18:33 Может повторить судьбу других разрушенных: аналитик назвал город, на который нацелилась рф
Фуд-тренды, которые помогут вам сохранить здоровье: почему их следует придерживаться
Многие фуд-тренды — это ответ на вопрос, как сохранить здоровье.
Глобальным фуд-трендом, например, является тенденция использовать сезонные овощи, фрукты и ягоды. Выросшие под лучами солнца, они впитывают его энергию и, конечно, полезней, чем те, рост которых стимулируется с помощью химических удобрений.
Да и вкус и аромат сезонных даров природы, если вы заметили, совсем иной.
Второй глобальный тренд — использование локальных, то есть местных продуктов. Еще он известен под названием «ноль километров».
А как вы думаете, как можно доставить ягоды из другой страны в таком идеальном виде, словно они на картинке? Сколько дней занимает путь ягоды от места выращивания до потребителя? Наверняка, ответив на эти вопросы, вы сможете сами сделать правильный выбор.
Несомненно, лучшее для здоровья то, что выращивается рядом с домом, без применения химических удобрений. Употребляйте сезонные локальные овощи, фрукты и ягоды — и будьте здоровы!
Ранее эксперт Ольга Сментанская рассказывала о секретах качества эспрессо и капуччино.
Фото Ольги Сметанской123
Читайте нас в Facebook