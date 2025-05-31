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Украина

Оккупанты начали использовать новый ударный дрон: каким регионам опасаться его применения

19:21 31 мая 2025
Дань-М. Фото с телеграм-канала https://t.me/serhii_flash

Очередной ночной налет российских дронов на Украину принес новые разрушения. В будущем южным регионам придется чаще опасаться налетов новых ударных дронов, созданных на базе переделанных из реактивных дронов-мишеней «Дань-М».

О первом применении подобных дронов сообщил специалист по БпЛА и радиоэлектронной борьбе военнослужащий ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш». Эксперт отмечает, что эти БпЛА были запущены группой из Крыма и созданы на базе «Дань-М» — реактивной мишени для тренировки и проверки ПВО, которую рф переработала на ударный БпЛА.

«Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БпЛА „Стриж“, но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БпЛА дальнего радиуса поражения. А зачем россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БпЛА у них велико. В подлиннике мишень имеет красный цвет, но в данном случае цвет ее корпуса изменили», — отмечает эксперт.

По тактико-техническим данным «Дань» имеет взлетную массу около 370 кг, время полета в 25−40 минут, скорость 400−750 км/ч при высоте полета до 9 км. Правда точная дальность самого полета неизвестна.

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При этом как отмечает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, «Дань-М» имеет возможность пуска не только с наземной пусковой установки, но и вертолета Ми-8, способного нести два дрона на пилонах.

«Пуск именно с вертолета позволяет увеличить дальность полета „Дань-М“, в сравнении с довольно ограниченными собственными возможностями. Это позволит дрону достигать целей в тылу южных областей Украины и, по всей видимости, именно в этом заключались недавние испытания „Дань-М“ на юге страны», — подчеркивает эксперт.

Как писали ранее «ФАКТЫ», в последнее время Одесса стала полигоном для испытаний оккупантами новых дронов.

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На фото в заголовке БпЛА «Дань-М»

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