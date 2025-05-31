Части пенсионеров прекратят выплату надбавки: эксперт рассказал, у кого уменьшится пенсия

Для пенсионеров, проживающих в горной местности, государство предусмотрело надбавку к пенсиям, действующую вместе с «возрастной надбавкой».

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Законом предусмотрено, что при абсолютно одинаковых показателях стажа и зарплаты пенсия, живущего в горах, будет на 20% выше, чем у того, кто живет условно на равнине.

Но в 2025 году возникла проблема, пишет издание «На пенсии» — надбавка должна выплачиваться не так, как написано в законе, а как утвердит правительство.

«Правительство с помощью народных депутатов то ли сознательно, то ли из-за халатности лишает часть пенсионеров права на эту надбавку. В ноябре 2024 года Верховная Рада приняла Закон „О Государственном бюджете Украины на 2025 год“. В связи с военным положением и затруднительной экономической ситуацией, этот закон на время ограничивает действие некоторых других законов, в том числе касающихся льгот и социальных выплат», — утверждает эксперт Сергей Коробкин.

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По его словам, сейчас существует правовой пробел.

«По нашей информации, претендующим на назначение такой надбавки в 2025 году заявления на ее оформление пока не принимают. Ведь старый порядок временно бездействует, а нового еще нет. Хотя тем, кому эта доплата была назначена раньше, ее продолжают выплачивать», — подчеркнул Сергей Коробкин.

Он обращает внимание на то, что своим затягиванием принятия важного решения Кабмин фактически препятствует выплатам денег пенсионерам, проживающим в горной местности и не получающим предусмотренные законом средства.

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