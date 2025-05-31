- 31.05 23:53 Бывший клуб Месси с голом грузина унизил в финале «Интер» и вошел в историю Лиги чемпионов: видеообзор матча
- 31.05 22:28 Чем отличается английский завтрак в отеле от американского: некоторые нюансы вас удивят
- 31.05 22:01 Мятное печенье: невероятный вкус лета
- 31.05 21:32 «До сих пор очень ее люблю»: Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать в его дом
- 31.05 21:01 Посыпьте этим голубику — и щедрого урожая просто не избежать
- 31.05 20:42 Смена работы и свадьба: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака
- 31.05 20:34 С первых дней пошел добровольцем защищать Украину: в Запорожской области погиб воин с Киевщины
- 31.05 20:08 Приправа из листьев хрена: можете готовить целое лето, потому что это очень вкусно
- 31.05 19:54 Водолеям — «Колесо Фортуны», Львам — «Колесница», а Скорпионам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 1 июня
- 31.05 19:44 Блокировка счета из-за подозрительного назначения платежа: что лучше не писать при банковских переводах
- 31.05 19:21 Оккупанты начали использовать новый ударный дрон: каким регионам опасаться его применения
- 31.05 18:53 «Безнадежной» посуды не бывает: эксперт Марина рассказала, как отмыть самую грязную кастрюлю
Части пенсионеров прекратят выплату надбавки: эксперт рассказал, у кого уменьшится пенсия
Для пенсионеров, проживающих в горной местности, государство предусмотрело надбавку к пенсиям, действующую вместе с «возрастной надбавкой».
Законом предусмотрено, что при абсолютно одинаковых показателях стажа и зарплаты пенсия, живущего в горах, будет на 20% выше, чем у того, кто живет условно на равнине.
Но в 2025 году возникла проблема, пишет издание «На пенсии» — надбавка должна выплачиваться не так, как написано в законе, а как утвердит правительство.
«Правительство с помощью народных депутатов то ли сознательно, то ли из-за халатности лишает часть пенсионеров права на эту надбавку. В ноябре 2024 года Верховная Рада приняла Закон „О Государственном бюджете Украины на 2025 год“. В связи с военным положением и затруднительной экономической ситуацией, этот закон на время ограничивает действие некоторых других законов, в том числе касающихся льгот и социальных выплат», — утверждает эксперт Сергей Коробкин.
По его словам, сейчас существует правовой пробел.
«По нашей информации, претендующим на назначение такой надбавки в 2025 году заявления на ее оформление пока не принимают. Ведь старый порядок временно бездействует, а нового еще нет. Хотя тем, кому эта доплата была назначена раньше, ее продолжают выплачивать», — подчеркнул Сергей Коробкин.
Он обращает внимание на то, что своим затягиванием принятия важного решения Кабмин фактически препятствует выплатам денег пенсионерам, проживающим в горной местности и не получающим предусмотренные законом средства.
Напомним, что часть киевлян может получить от 10 до 40 тысяч гривен компенсации за разрушенное россиянами жилье.613
Читайте нас в Facebook