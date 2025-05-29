Настоящая «Dancing Queen»: Орбакайте показала, как отпраздновала свое 54-летие

После того, как Алла Пугачева поздравила свою дочь Кристину Орбакайте с днем рождения, она не стала слишком «расслабляться», ведь на этот день у нее был запланирован концерт в столице Эстонии Таллинне.



Но без поздравлений от родных и близких певица не осталась.

ВІДЕО ДНЯ

«После жаркого концерта в Таллинне мы всем нашим коллективом отправились отмечать мой День Рождения! Было вкусно и весело. Спасибо, Таллин, за гостеприимство» , — написала певица в социальной сети.

Видео о праздновании дня рождения она сопровождала роликом группы «АББА» под песню «Танцующая Королева».

Многие гости решили обыграть замысел Кристины, и написали, что она сама как королева — хрупкая и грациозная — очевидно, сказались занятия танцами и балетом в школьные годы.

Как можно понять из видео, на праздновании было весело, радостно и приятно, ведь праздновали день рождения Королевы!

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Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева во время своей песенной карьеры не могла так танцевать на сцене, как ее дочь. Ведь Примадонна всю жизнь страдала подагрой. Пугачевой не раз приходилось выходить на сцену, преодолевая ужасную боль.

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