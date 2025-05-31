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Чем отличается английский завтрак в отеле от американского: некоторые нюансы вас удивят
В сезон летних отпусков многие планируют семейный отдых или туристические поездки. Останавливаясь в отеле, чаще всего заказывают в нем и завтрак. И это, как правило, прекрасная идея.
А знаете ли вы, чем континентальный завтрак отличается от интерконтинентального? Континентальный завтрак характерен для небольших отелей и включает преимущественно холодные блюда — мюсли, йогурт, нарезку сыра, колбасы, выпечку, конфитюры, мед, фрукты… Интерконтинентальный отличается гораздо большим разнообразием. Гостям предлагают яичницу, сосиски и другие горячие блюда. Это может быть шведский стол.
А знаете ли вы разницу между английским и американским завтраком?
В обоих, как правило, есть блюда из яиц, сосиски, бекон, овощи… Но английский обычно включает еще и грибы, а также бобовые, а для американского характерны панкейки (знаменитые американские оладьи).
Знание этих отличий поможет вам сориентироваться при выборе отеля и завтрака, а также чувствовать себя в поездке максимально комфортно.
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Фото из альбома Ольги Сметанской202
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