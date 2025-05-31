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Книга рецептов

Мятное печенье: невероятный вкус лета

22:01 31 мая 2025
Мятное печенье

Аромат свежей мяты очаровывает. Сегодня его можно купить в супермаркетах круглый год. Однако аромат весенней и летней мяты особенный. Обычно ее добавляют в чай, лимонады, ягодные десерты.

Очень вкусная и мятная выпечка. Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом лакомства.

— Предлагаю приготовить ароматное, домашнее печенье с добавлением листочков мяты, — говорит Марина Гармаш. — Оно в меру сладкое, с интересным мятным вкусом. Готовится быстро и просто из вполне доступных продуктов.

Мятное печенье

  • 2 яйца
  • 80 г сахара
  • 25 г листочков мяты
  • 70 мл масла
  • щепотка соли
  • 280 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Дополнительно: сахар

Мятные листики, сахар и растительное масло взбейте с помощью блендера до однородной массы. Добавьте в отдельную миску яйца, соль, взбейте. Введите мятную массу, муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Сформируйте шарики, посыпьте сверху сахаром, переложите на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 15−17 минут.

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Фото из альбома Марины Гармаш

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