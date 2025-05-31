Мятное печенье: невероятный вкус лета

Аромат свежей мяты очаровывает. Сегодня его можно купить в супермаркетах круглый год. Однако аромат весенней и летней мяты особенный. Обычно ее добавляют в чай, лимонады, ягодные десерты.

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Очень вкусная и мятная выпечка. Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом лакомства.

— Предлагаю приготовить ароматное, домашнее печенье с добавлением листочков мяты, — говорит Марина Гармаш. — Оно в меру сладкое, с интересным мятным вкусом. Готовится быстро и просто из вполне доступных продуктов.

Мятное печенье 2 яйца

80 г сахара

25 г листочков мяты

70 мл масла

щепотка соли

280 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

Дополнительно: сахар

Мятные листики, сахар и растительное масло взбейте с помощью блендера до однородной массы. Добавьте в отдельную миску яйца, соль, взбейте. Введите мятную массу, муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Сформируйте шарики, посыпьте сверху сахаром, переложите на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 15−17 минут.

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Фото из альбома Марины Гармаш

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