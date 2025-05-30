Клубничный пирог с ревенем: не слишком сладкий и невероятно вкусный

В Украине начался сезон клубники. Известный фудблогер Елена Курило рассказала, как приготовить клубничный пирог с ревенем.

«Не слишком сладкий на вкус и невероятно вкусный, хрустящий с кислинкой ревеня и сладостью клубники — классика сезона!» — написала она.

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Ингредиенты:

Тесто:

- 320 г пшеничной муки (тип 500)

- 3 ст. л. сахарной пудры

- 1 ч. л. ванильного сахара

- 200 г замороженного сливочного масла

- 2 ч. л. разрыхлителя

- 1 яйцо

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Начинка:

- 5−6 стеблей ревеня

- 300 г клубники

- 2 ст. л. картофельного крахмала

- 3 ст. л. сахарной пудры

Приготовление:

1. Замесите тесто из всех ингредиентов в однородность.

2. Разделите тесто на две части — большую и меньшую.

3. Меньшую часть охладите в холодильнике.

4. Большую выложите в форму (примерно 20×20 см), разровняйте и тоже поставьте в холодильник.

5. Нарежьте ревень и клубнику, добавьте пудру и крахмал, хорошо перемешайте.

6. Выложите начинку на охлажденное основание.

7. Меньшую часть теста натрите на большой терке или разорвите руками и разложите сверху на фруктах.

8. Выпекайте при 170 °C около 45 минут до золотистого цвета.

9. Остудите пирог.

10. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!