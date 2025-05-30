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Клубничный пирог с ревенем: не слишком сладкий и невероятно вкусный
В Украине начался сезон клубники. Известный фудблогер Елена Курило рассказала, как приготовить клубничный пирог с ревенем.
«Не слишком сладкий на вкус и невероятно вкусный, хрустящий с кислинкой ревеня и сладостью клубники — классика сезона!» — написала она.
Ингредиенты:
Тесто:
- 320 г пшеничной муки (тип 500)
- 3 ст. л. сахарной пудры
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 200 г замороженного сливочного масла
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 яйцо
Начинка:
- 5−6 стеблей ревеня
- 300 г клубники
- 2 ст. л. картофельного крахмала
- 3 ст. л. сахарной пудры
Приготовление:
1. Замесите тесто из всех ингредиентов в однородность.
2. Разделите тесто на две части — большую и меньшую.
3. Меньшую часть охладите в холодильнике.
4. Большую выложите в форму (примерно 20×20 см), разровняйте и тоже поставьте в холодильник.
5. Нарежьте ревень и клубнику, добавьте пудру и крахмал, хорошо перемешайте.
6. Выложите начинку на охлажденное основание.
7. Меньшую часть теста натрите на большой терке или разорвите руками и разложите сверху на фруктах.
8. Выпекайте при 170 °C около 45 минут до золотистого цвета.
9. Остудите пирог.
10. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить салат с клубникой, фетой и огурцом.58
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