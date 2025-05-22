«Нет более искренней любви, чем любовь к еде», — писал известный драматург Бернард Шоу. И в этой цитате столько оттенков смыслов, сколько оттенков вкуса в изысканном блюде. Сегодня наша тема — ягодная выпечка, поскольку пришло время ягод. Клубника, земляника, вишня, черешня, голубика — что может быть вкуснее! А какие же потрясающие домашние ягодные пироги, шарлотки и галеты… Существует стереотип, что выпекать такие лакомства не каждому по силам. Однако следует попробовать. И, возможно, вам захочется испечь что-нибудь вкусненькое не раз… В интервью «ФАКТАМ» украинский кулинар-гастроблогер Марина Гармаш рассказала о ягодной выпечке и поделилась рецептами вишневой галеты и пирога с черешней и голубикой.

«Я люблю быструю выпечку, когда не надо стоять полдня на кухне»

— Летняя выпечка особенная и разнообразная благодаря большому количеству разных ягод, фруктов, овощей — спелых и сочных, — говорит Марина Гармаш. — Сразу появляется много идей по поводу того, что бы такое вкусненькое приготовить. Лично я люблю быструю выпечку, когда не нужно стоять полдня на кухне и замешивать тесто. Предпочитаю такие лакомства, как галета и шарлотка. Они готовятся просто и быстро, а результат потрясающий. Также люблю мятную выпечку — печенье и пряники. В тесто можно добавлять мятные сиропы, отвары, свежую и сушеную мяту. Свежая мята даст не только прекрасный аромат, но и цвет.

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— Что представляет собой галета?

— Это круглый плоский пирог с разнообразными начинками — от сладких фруктово-ягодных до соленых вариантов. Среди соленых начинок могут быть рыба, мясо, овощи, сыр… Для галеты характерны нежное тонкое тесто, сочная начинка и хрустящие бортики.

— Каким рецептом галеты вы хотели бы поделиться с читателями «ФАКТОВ»?

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— Советую испечь галету с вишнями. Это деликатес из деликатесов. Я люблю все, что связано с этой ягодой, — варенье, джемы, компоты, соки, соусы, выпечку и, конечно, вареники. Тоненькое тесто и много сочной начинки — в этом вкус ягодной галеты. Рецепт рассчитан на две галеты.

Галета с вишнями выглядит очень аппетитно

Галета с вишнями Для теста: РЕКЛАМА 90 мл воды 90 мл растительного масла щепотка соли 270 г муки РЕКЛАМА 1 ч. л. разрыхлителя Для начинки: 500−700 г ягод без косточки 2 ст. л. сахара 1 ст. л. кукурузного крахмала 1 пачка ванильного сахара Для смазывания — сметана Для посыпки: ванильный сахар, миндальные хлопья, мак. Удалите из вишен косточки. Для теста просейте муку, добавьте разрыхлитель, маленькую щепотку соли. Доведите воду с растительным маслом до кипения, введите в муку. Быстро перемешайте ложкой, затем, когда немного остынет, — рукой. Тесто должно быть мягким, хорошо отставать от рук. Дайте ему полностью охладиться, разделите на две части. Часть, с которой не работаю, накрываю. Я не раскатываю тесто скалкой, а придаю форму ладонями и выкладываю тоненький пласт сразу на противень с пергаментом. Крахмал, сахар и ванильный сахар перемешайте, насыпьте часть смеси на середину теста, затем сверху выложите ягоды, отступив от края примерно на два сантиметра. Сформируйте галету, посыпьте смесью ванильного сахара, миндальных хлопьев и мака сверху. Смажьте тесто сметаной и посыпьте ванильным сахаром. Выпекайте при температуре 180 градусов 35−40 минут. Подавать такую выпечку можно как теплой, так и охлажденной. Я люблю именно охлажденный вариант.

Чтобы начинка из сочных ягод не вытекала, добавляю крахмал

— Какие лайфхаки применяете при создании летней выпечки?

— Для подчеркивания аромата ягод добавляю ванильный сахар, иногда лимонную цедру или сок. Для яблочной выпечки идеально подходит корица. Чтобы яблоки не темнели, используется сок лимона. Чтобы начинка из сочных ягод не вытекала, кладу крахмал. Также их можно предварительно проварить с добавлением воды, сахара и крахмала. Перед использованием в выпечке — дать остыть. Такие начинки я обычно делаю с вечера.

— Какой еще рецепт ягодной выпечки у вас любимый?

— Очень вкусный пирог с черешней, голубикой и орехами. Его можно готовить из любых ягод и фруктов, которые есть под рукой. Подойдут и замороженные.

Пирог с черешней – настоящая вкуснятина

Пирог с черешней и голубикой Для теста: 300 г сахара 2 пачки ванильного сахара 6 яиц 300 г сливочного масла комнатной температуры 400 г муки 1,5 ч. л. разрыхлителя Для начинки: ягоды по вкусу Из черешни уберите косточки. Сливочное масло взбейте до белой пышной массы, добавьте сахар, ванильный сахар, взбивайте еще в течение трех минут. Введите, продолжая взбивание, по одному яйцу. Добавьте муку и разрыхлитель. Переложите в форму (у меня разъемная 18×33 см), разровняйте лопаткой, сверху выложите ягоды. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 40−50 минут. Время выпекания зависит от размера формы. Дайте слегка остыть, снимите форму. И приятного аппетита!

— Можно представить, какая это вкуснота!

— Советую дополнить такой пирог при выпекании штрейзельной посыпкой. Многим из нас известны с детства булочки, посыпанные беленькой посыпкой. Это и есть штрейзельная крошка. Часто эта посыпка состоит из трех ингредиентов, сахар, мука и сливочное масло. Но есть и другие варианты, где добавляются ванильный сахар, корица, орехи, кокосовая стружка, какао. И тогда выпечка приобретает интересный, невероятный вкус. Предлагаю вашему вниманию вариант посыпки с ванильным сахаром. Кстати, я готовлю сразу много, чтобы остаток можно было хранить в морозильной камере. Удобно, когда такая посыпка есть под рукой. Ею можно посыпать булочки, запеканки, пироги, печенье, кексы, рулеты…

— Как же ее приготовить?

— Для посыпки пирога нужно 70 г сахара, 70 г муки, 50 г сливочного масла. Для приготовления крошки использую измельчитель для овощей с насадкой «нож». Если нет измельчителя, можно сделать это с помощью блендера. Надо соединить сахар, муку, холодное сливочное масло и все измельчить. Штрейзельная крошка готова. Дополните ею пирог — и выпекайте.

Марина Гармаш: «Домашняя выпечка вкусная и ароматная. Готовьте с удовольствием!»

— Что проще всего приготовить — галету, шарлотку или пирог?

— Шарлотку. Достаточно взбить хорошо яйцо с сахаром и добавить муку с разрыхлителем. А затем включаем фантазию и добавляем в тесто любые ягоды или фрукты. Их можно как перемешать с тестом, так и выложить сверху.

— Какие ягоды идеальны для выпечки?

— Для меня — любимые. Например, вишня, черная смородина, голубика, клубника… Эти ягоды яркие, ароматные, сочные. И выпечка с ними невероятно вкусная.

Ранее Марина Гармаш рассказывала «ФАКТАМ» о секретах выпекания вкусного домашнего хлеба и пампушек.

Фото предоставила Марина Гармаш

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