«Интер» в день финала Лиги чемпионов объявил трагическую весть (фото)

В субботу, 31 мая, в день финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» ушел из жизни 83-летний бывший президент миланского клуба Эрнесто Пеллегрини, сообщает пресс-служба «сине-черных».

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«Президент Эрнесто Пеллегрини покинул нас. На протяжении 11 лет он руководил „Интером“ с мудростью, честью и решимостью, оставив неизгладимый след в истории нашего клуба. ФК „Интер“ и все болельщики нероадзури с его семьей», — говорится в сообщении клуба.

Бывший предприниматель Эрнесто Пеллегрини возглавлял миланский гранд с 1984 по 1995 год. В этот период команда выиграла чемпионат Италии-1988/1989, Суперкубок страны и два Кубка УЕФА — 1991 и 1994 годов. В 1995-м Пеллегрини продал клуб Массимо Моратти, который руководил «сине-черными» до 2013 года.

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Эрнесто Пеллегрини (крайний слева в верхнем ряду) после завоевания "Интером" очередного трофея

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный экс-босс футбольного клуба, при котором команда добыла 69 трофеев.

Фото ФК «Интер»

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