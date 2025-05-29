В субботу, 31 мая, вслед за финалами Лиги Европы и Лиги конференций на «Альянц Арене» в Мюнхене состоится решающий матч Лиги чемпионов, в котором за звание сильнейшего клуба Старого Света сразятся чемпион Франции «ПСЖ» и вице-чемпион Италии «Интер» (арбитр — 40-летний Иштван Ковач из Румынии).

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Отметим, что «ПСЖ» лишь однажды выходил в финал Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) — в 2020 году, тогда как «Интер» играл в решающих встречах турнира шесть раз и трижды становился чемпионом (в 1964, 1965 и 2010 годах).

Удивительно, но команды Луиса Энрике и Симоне Индзаги (а также их предшественников) ранее ни разу не пересекались друг с другом в официальных поединках. История их противостояния ограничилась пятью товарищескими матчами, в которых три победы одержал «ПСЖ», одну — «Интер», а еще одна игра завершилась вничью. Более того, представители Франции и Италии никогда ранее не противостояли друг другу в финалах Кубка европейских чемпионов.

В предстоящей встрече букмекеры видят небольшим фаворитом парижан. К примеру, контора William Hill ставки на победу «ПСЖ» в основное время принимает с коэффициентом 2,20, на ничью и выигрыш миланцев — 3,30.

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В прямой трансляции матч «ПСЖ» — «Интер» на территории Украины покажет (начало — в 22:00) медиасервис MEGOGO.

Лига чемпионов. Финал

31 мая (суббота)

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«ПСЖ» — «Интер» 22:00 MEGOGO

Напомним, что и «ПСЖ», и «Интер» выступят на клубном чемпионате мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты «ПСЖ» сожгли авто, въехавшее в толпу после выхода команды в финал Лиги чемпионов.

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