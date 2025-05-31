- 31.05 23:53 Бывший клуб Месси с голом грузина унизил в финале «Интер» и вошел в историю Лиги чемпионов: видеообзор матча
- 31.05 22:28 Чем отличается английский завтрак в отеле от американского: некоторые нюансы вас удивят
- 31.05 22:01 Мятное печенье: невероятный вкус лета
- 31.05 21:32 «До сих пор очень ее люблю»: Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать в его дом
- 31.05 21:01 Посыпьте этим голубику — и щедрого урожая просто не избежать
- 31.05 20:42 Смена работы и свадьба: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака
- 31.05 20:34 С первых дней пошел добровольцем защищать Украину: в Запорожской области погиб воин с Киевщины
- 31.05 20:08 Приправа из листьев хрена: можете готовить целое лето, потому что это очень вкусно
- 31.05 19:54 Водолеям — «Колесо Фортуны», Львам — «Колесница», а Скорпионам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 1 июня
- 31.05 19:44 Блокировка счета из-за подозрительного назначения платежа: что лучше не писать при банковских переводах
- 31.05 19:21 Оккупанты начали использовать новый ударный дрон: каким регионам опасаться его применения
- 31.05 18:53 «Безнадежной» посуды не бывает: эксперт Марина рассказала, как отмыть самую грязную кастрюлю
Цены готовятся к «прыжку»: какие продукты подорожают к осени
Наученные собственным опытом, украинцы знают, что цены на некоторые продукты питания меняются в зависимости от сезона. И, как правило, в период созревания стоимость овощей и фруктов снижается. К сожалению, в этом году такая «традиция» будет, скорее всего, нарушена.
Причина — весенние заморозки, нанесшие вред многим культурам. Об этом рассказала «Суспільному» директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко.
По словам эксперта, потери понес урожай рапса, ранних овощей, но больше всего пострадали ягоды и фрукты. Это чревато повышением цен.
К тому же, по словам Людмилы Гончаренко, на формирование цен влияют не только погодные условия, но и многие другие факторы. В частности это затраты на энергоносители, оплата труда, покупка различных средств защиты культур.
Наиболее ощутимым будет рост цен на летние ягоды. Менее доступны будут также абрикосы, персики и сливы.
«Цены, вероятнее всего, вырастут на ягодную группу: черешню, вишню, сливу. Что касается косточковых, то хоть потери несущественные, но рост цен заметен уже», — прогнозирует Людмила Гончаренко.
В пик уборки урожая сезонная продукция может дешеветь, однако низких цен в этом году не стоит ожидать.
«Сезонные продукты может и будут ниже цены, но их стоимость все равно будет высокой», — подчеркнула специалист.
Также напомним, что в Украине зафиксировано и удешевление некоторых овощей, например, томатов. Уже сейчас оптовые цены на помидоры снижаются, а вслед за ними подешевеют и помидоры, которые покупают украинцы на рынках и в магазинах в розницу.370
Читайте нас в Facebook