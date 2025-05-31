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Деньги

Цены готовятся к «прыжку»: какие продукты подорожают к осени

17:54 31 мая 2025
Ягоды на рынке во Львове, фото из открытых источников

Наученные собственным опытом, украинцы знают, что цены на некоторые продукты питания меняются в зависимости от сезона. И, как правило, в период созревания стоимость овощей и фруктов снижается. К сожалению, в этом году такая «традиция» будет, скорее всего, нарушена.

Причина — весенние заморозки, нанесшие вред многим культурам. Об этом рассказала «Суспільному» директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко.

По словам эксперта, потери понес урожай рапса, ранних овощей, но больше всего пострадали ягоды и фрукты. Это чревато повышением цен.

К тому же, по словам Людмилы Гончаренко, на формирование цен влияют не только погодные условия, но и многие другие факторы. В частности это затраты на энергоносители, оплата труда, покупка различных средств защиты культур.

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Наиболее ощутимым будет рост цен на летние ягоды. Менее доступны будут также абрикосы, персики и сливы.

«Цены, вероятнее всего, вырастут на ягодную группу: черешню, вишню, сливу. Что касается косточковых, то хоть потери несущественные, но рост цен заметен уже», — прогнозирует Людмила Гончаренко.

В пик уборки урожая сезонная продукция может дешеветь, однако низких цен в этом году не стоит ожидать.

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«Сезонные продукты может и будут ниже цены, но их стоимость все равно будет высокой», — подчеркнула специалист.

Также напомним, что в Украине зафиксировано и удешевление некоторых овощей, например, томатов. Уже сейчас оптовые цены на помидоры снижаются, а вслед за ними подешевеют и помидоры, которые покупают украинцы на рынках и в магазинах в розницу.

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