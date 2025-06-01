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Деньги

Благодаря вступлению в ЕС в Украине могут снизить налоги, — Даниил Гетманцев

13:34 1 июня 2025
снижение налогов

На фоне активности Государственной налоговой службы Украины, рассылающей «письма счастья» тем, кого она считает продавцами товаров на онлайн-площадках, неожиданно прозвучало заявление о возможном снижении налогов. Прежде всего это может произойти в отношении ставок подоходного налога.

Об этом в интервью сайту «Фокус» сообщил председатель Комитета ВР Украины Даниил Гетманцев. По его словам, это может стать следствием возможного вступления Украины в Евросоюз.

Политик заявил, что никаких требований по росту налогов в случае вступления в ЕС никто не предъявляет, и именно ставки для вступления в ЕС увеличивать точно не нужно, а кое-где речь может идти даже об уменьшении.

Последнее, по словам народного депутата, возможно в рамках реформирования системы налогообложения, в сторону не его роста, а более справедливого распределения нагрузки.

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«Когда, например, у нас сейчас есть ставка 18%, а в результате прогрессии будет ставка, например, 10%, 18% и 25% (условно) в зависимости от доходов. Поэтому для одних лиц ставка будет уменьшена, для других останется нынешней, для третьих лиц увеличится. Я бы еще отстаивал уменьшение ставки налога на прибыль предприятий до 10%», — отметил Даниил Гетманцев.

Заметим, что рост налогов в последние месяцы стал особенно актуальным вопросом для украинцев. Так, помимо обложения налогами возможных продаж на онлайн-площадках, рост налогообложения сильно ударил по ФЛП, которые в 2025-м году закрывались в 1,5 раза чаще чем открывались.

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