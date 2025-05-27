Чтобы все увидели, что он лжет: Макрон призвал Трампа к решительным действиям против путина

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что «гнев» его американского коллеги Дональда Трампа по отношению к России «воплотится в действии». А именно — применении «масштабных» санкций со стороны США и Европы после серии «чрезвычайно серьезных» российских атак на Украину. Об этом сообщает издание BFMTV.

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«Президент Трамп осознает, что путин лжет, когда заявляет о готовности к миру — как в телефонных разговорах, так и через своих представителей» , — цитирует издание Макрона.

Президент Франции добавил: «В последние часы мы снова видим возмущение Дональда Трампа. Он выражал сожаление и осуждал удары россии, но я надеюсь, что в этот раз его эмоции превратятся в конкретные действия. США вместе с европейцами должны угрожать более масштабным пакетом санкций, который, наконец, заставит россию прекратить конфликт».

Французский лидер добавил, что на карту поставлено доверие к США, и подчеркнул, что он обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом.

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В начале мая несколько европейских лидеров, в частности Макрон, посетили Киев и выдвинули ультиматум россии и Вашингтону по поводу немедленного прекращения огня. Они уже угрожали «масштабными санкциями», но москва отвергла эти требования, открыв двери для прямых переговоров с Украиной. Несмотря на это, значительный прогресс в переговорах до сих пор не достигнут.

Президент Франции снова призвал обновить ультиматум: «Приоритет — установить четкий срок, чтобы все наконец-то увидели, что путин лжет о своих намерениях к миру. После этого должна последовать угроза масштабных санкций», — пояснил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Европа боится, что Дональд Трамп оставит ее один на один с путиным.

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