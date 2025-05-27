- 27.05 22:33 Новым главным тренером «Шахтера» назначен скандальный экс-футболист «Барселоны» с двумя судимостями
- 27.05 22:28 Цветы для подарка: выбирайте так же, как фрукты и ягоды
- 27.05 22:00 Вяленая спаржа — мечта королей: этот рецепт удивит вас легкостью в воплощении
- 27.05 21:31 Дженнифер Лопес могут заставить заплатить более 1 миллиона долларов за ее фотографии
- 27.05 21:02 Чем подкармливать огурцы для обильного урожая: лучшие домашние удобрения
- 27.05 20:35 Всю жизнь мечтал быть танкистом: защитник из Харьковщины скончался после тяжелых ранений
- 27.05 20:08 Сытный суп с мясными шариками — простой и вкусный рецепт
- 27.05 19:55 Овну — Звезда, Деве — Мир, а Рыбам — Колесница: Таро-прогноз на среду, 28 мая
- 27.05 19:45 Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь
- 27.05 19:21 Массированные атаки путина — попытка посеять панику: эксперт об ударах россии
- 27.05 19:02 Специальный посланник Трампа Кит Келлог назвал место встречи Зеленского и путина
- 27.05 18:56 Новые ощущения: популярная актриса покинула комедийный сериал
Чтобы все увидели, что он лжет: Макрон призвал Трампа к решительным действиям против путина
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что «гнев» его американского коллеги Дональда Трампа по отношению к России «воплотится в действии». А именно — применении «масштабных» санкций со стороны США и Европы после серии «чрезвычайно серьезных» российских атак на Украину. Об этом сообщает издание BFMTV.
«Президент Трамп осознает, что путин лжет, когда заявляет о готовности к миру — как в телефонных разговорах, так и через своих представителей» , — цитирует издание Макрона.
Президент Франции добавил: «В последние часы мы снова видим возмущение Дональда Трампа. Он выражал сожаление и осуждал удары россии, но я надеюсь, что в этот раз его эмоции превратятся в конкретные действия. США вместе с европейцами должны угрожать более масштабным пакетом санкций, который, наконец, заставит россию прекратить конфликт».
Французский лидер добавил, что на карту поставлено доверие к США, и подчеркнул, что он обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом.
В начале мая несколько европейских лидеров, в частности Макрон, посетили Киев и выдвинули ультиматум россии и Вашингтону по поводу немедленного прекращения огня. Они уже угрожали «масштабными санкциями», но москва отвергла эти требования, открыв двери для прямых переговоров с Украиной. Несмотря на это, значительный прогресс в переговорах до сих пор не достигнут.
Президент Франции снова призвал обновить ультиматум: «Приоритет — установить четкий срок, чтобы все наконец-то увидели, что путин лжет о своих намерениях к миру. После этого должна последовать угроза масштабных санкций», — пояснил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Европа боится, что Дональд Трамп оставит ее один на один с путиным.169
Читайте нас в Facebook