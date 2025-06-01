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Луис Энрике посвятил победу в Лиге чемпионов своей умершей дочери (фото)
Испанец Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», сенсационно разгромившего в финале Лиги чемпионов «Интер» (5:0), посвятил победу в турнире своей дочери Ксане, которая в 2019 году умерла от рака в возрасте 9 лет.
«Ксана физически не здесь, но она всегда связана со мной и наслаждается этим моментом с нами», — сказал Луис Энрике после финала.
Как известно, в 2015 году испанец привел к триумфу в Лиге чемпионов «Барселону» и отмечал тот триумф с малышкой Ксаной.
«Я помню невероятное фото, на котором мы с дочерью после победы в ЛЧ устанавливаем флаг «Барсы» на поле. Хотел бы я сделать то же самое и с «ПСЖ», — разоткровенничался тренер перед финалом в Мюнхене.
И фанаты парижан осуществили мечту тренера на своем баннере, появившемся на трибунах «Альянц Арены» после победы над «Интером».
Кстати, сам наставник чемпиона Франции после финального свистка надел футболку с картинкой, на которой его дочь держит флаг «ПСЖ».
Добавим, что 55-летний Луис Энрике стал седьмым в истории тренером, который выиграл Лигу чемпионов (Кубок чемпионов) с двумя командами. До него подобное удавалось Юппу Хайнкесу («Бавария», «Реал»), Жозе Моуриньо («Порту», «Интер»), Оттмару Хитцфельду («Боруссия» Д., «Бавария»), Эрнсту Хаппелю («Фейеноорд», «Гамбург»), Хосепу Гвардиоле («Барселона», «Манчестер Сити») и Карло Анчелотти («Милан», «Реал»).
Ранее «ФАКТЫ"сообщали, что в семье олимпийского чемпиона из «ПСЖ» Маркиньоса произошла трагедия.
Фото ФК «Барселона», ФК «ПСЖ»
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