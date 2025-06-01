Дженнифер Лопес, скрывая тоску по Бену Аффлеку, готовится к новому грандиозному туру

Дженнифер Лопес до сих пор переживает шокирующий разрыв с Беном Аффлеком, что может негативно повлиять на подготовку к предстоящему туру. Певица и актриса начнет тур Jennifer Lopez: Up All Night Live 30 декабря 2025 года в Лас-Вегасе, в театре Колизей на территории Caesars Palace. Инсайдер сообщил, что Джей Ло находится под сильным давлением после провала своего последнего тура, альбома и документального фильма и боится, что публика больше не поддерживает ее, пишет Geo.tv.

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Хотя она рассказывает, что волнуется из-за тура, источники, близкие к певице, говорят, что она все еще скучает по Аффлеку.

«Дженнифер, возможно, говорит людям, что она „взволнована“ возвращением к гастролям после прошлогоднего разочарования, но это не совсем так, — сказал инсайдер. — Она очень хорошо умеет выдавать это за большое приключение и уверяет всех, что мечтает о туре, который ей пришлось отложить. Лопес много говорит о том, как она взволнована, но все знают, что она испытывает серьезные опасения».

Источник также сообщил, что Лопес обеспокоена еще и тем, что некоторые другие певцы, включая Кэти Перри и Джастина Тимберлейка, не смогли продать много билетов на свои концерты.

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Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес могут заставить заплатить более 1 миллиона долларов за ее фотографии.

Фото: Getty Images

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