- 01.06 22:26 Майка с широкими бретелями — тренд лета-2025: сочетается практически со всем
- 01.06 21:59 Овощи с сыром в духовке: вкусно, как в лучшем ресторане
- 01.06 21:30 Дженнифер Лопес, скрывая тоску по Бену Аффлеку, готовится к новому грандиозному туру
- 01.06 21:01 Оливковое масло имеет горький вкус: эксперты объяснили, нормально ли это
- 01.06 20:35 Чуда не произошло: во Львовской области похоронили 32-летнего бойца, за жизнь которого три месяца боролись врачи
- 01.06 20:09 Готовить будете все лето: ароматный меренговый рулет с клубникой
- 01.06 19:51 Ядерное оружие превращают просто в склад будущих ядерных отходов: эксперт о предварительных результатах атаки дронов на российскую авиацию
- 01.06 19:45 «Степная рысь» засветилась в ВСУ: Украина стала первым оператором новой немецкой техники
- 01.06 19:18 Российские солдаты получили 200 тысяч долларов за сбитый F-16: стали известны подробности
- 01.06 19:05 Весам — «Король Жезлов» и лидерство, Стрельцам — «Туз Пентаклей» и интересное предложение: Таро-прогноз на 2 июня
- 01.06 18:39 Неожиданные возможности и шанс изменить жизнь: успех ждет пять знаков зодиака в самом начале лета-2025
- 01.06 18:32 Трамп вряд ли когда-то станет сильным сторонником Украины, но уже менее расположен к россии — СМИ
Дженнифер Лопес, скрывая тоску по Бену Аффлеку, готовится к новому грандиозному туру
Дженнифер Лопес до сих пор переживает шокирующий разрыв с Беном Аффлеком, что может негативно повлиять на подготовку к предстоящему туру. Певица и актриса начнет тур Jennifer Lopez: Up All Night Live 30 декабря 2025 года в Лас-Вегасе, в театре Колизей на территории Caesars Palace. Инсайдер сообщил, что Джей Ло находится под сильным давлением после провала своего последнего тура, альбома и документального фильма и боится, что публика больше не поддерживает ее, пишет Geo.tv.
Хотя она рассказывает, что волнуется из-за тура, источники, близкие к певице, говорят, что она все еще скучает по Аффлеку.
«Дженнифер, возможно, говорит людям, что она „взволнована“ возвращением к гастролям после прошлогоднего разочарования, но это не совсем так, — сказал инсайдер. — Она очень хорошо умеет выдавать это за большое приключение и уверяет всех, что мечтает о туре, который ей пришлось отложить. Лопес много говорит о том, как она взволнована, но все знают, что она испытывает серьезные опасения».
Источник также сообщил, что Лопес обеспокоена еще и тем, что некоторые другие певцы, включая Кэти Перри и Джастина Тимберлейка, не смогли продать много билетов на свои концерты.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес могут заставить заплатить более 1 миллиона долларов за ее фотографии.
Фото: Getty Images63
Читайте нас в Facebook
Весам — «Король Жезлов» и лидерство, Стрельцам — «Туз Пентаклей» и интересное предложение: Таро-прогноз на 2 июня
Ракам стоит заняться анализом бюджета и покупок, а Девам устроить себе день без суеты: чего ожидать знакам зодиака в первый день лета
Неожиданные возможности и шанс изменить жизнь: успех ждет пять знаков зодиака в самом начале лета-2025