Дженнифер Лопес могут заставить заплатить более 1 миллиона долларов за ее фотографии

Когда такая мировая суперзвезда, как Дженнифер Лопес, публикует свои фотографии, а права на них принадлежит кому-то другому, это может обернуться скандалом. Именно с ним сейчас столкнулась Джей Ло.

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В январе она поделилась несколькими фотографиями с эксклюзивного вечера в легендарном голливудском отеле Château Marmont, где она поразила всех, появившись в белом платье и меховом пальто. Весьма невинно, кроме того, что эти снимки были сделаны фотографом, работающим на агентство папарацци Blackgrid, которое утверждает, что Джей Ло так и не получила разрешения на их репост, пишет euroweeklynews.com.

По закону об авторском праве, человек, держащий камеру, владеет снимком, даже если единственным объектом является знаменитость. Загрузив эти фотографии на свою страницу в Instagram, где они с того времени собрали миллионы просмотров, команда Лопес получила иск.

Согласно иску, поданному в Калифорнии, агентство настаивает, что эти фотографии остаются их интеллектуальной собственностью, а публичное распространение без лицензии является прямым нарушением авторских прав.

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Не одна Джей Ло столкнулась с такой проблемой. Известные личности, такие как Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Дуа Липа и Хлоя Кардашьян, сталкивались с подобными претензиями. Схема такова: фотосессии, публикации знаменитостей, иски агентств. Ущерб, который может достигать семизначных сумм, это не мелочь, и она, безусловно, подвергает сомнению то, как звезды относятся к распространению откровенных снимков.

Как отмечает издание, во-первых, если вы не фотограф, всегда очищайте авторские права, прежде чем публиковать любое фото. И это независимо от того, вы мегазвезда или просто обозначили себя на фотографии друга. По цене 150 000 долларов за штуку эти фотографии с вечеринки Château Marmont могут стоить дороже, чем весь ваш гардероб.

Для знаменитостей и их PR-команд это сигнал тревоги: контент в социальных сетях имеет юридические обязательства. Агентства более бдительны, чем когда-либо, готовы защитить свою работу и доходы. А для поклонников, листающих Instagram, это хорошее напоминание о том, что за каждой глянцевой публикацией может скрываться скрытая битва за то, кому на самом деле принадлежит изображение.

По мере того, как дело разворачивается в суде, все внимание будет приковано к Дженнифер Лопес. Согласится ли она на сделку, договорится о лицензии или будет бороться за изменение способа распространения фотографий звезд, сделанных папарацци? Каков бы ни был результат, одно можно сказать наверняка: в мире социальных сетей, где много кликов, опубликовать собственное фото не всегда так просто, как кажется.

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Ранее стало известно, какое обещание Дженнифер Лопес дала своим детям после развода с Беном Аффлеком.

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