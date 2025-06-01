41.12 / 41.70 46.75 / 47.50
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Майка с широкими бретелями — тренд лета-2025: сочетается практически со всем

22:26 1 июня 2025
Майка с широкими бретелями

Наряду с серебристыми босоножками нынешним летом в тренде будет майка с широкими бретелями. Она прекрасно сочетается с юбками, шортами, джинсами и другими видами брюк. Однотонную смело дополняйте яркими, пестрыми украшениями — они сейчас в моде. А если на майке есть принт или аппликация, не стоит перегружать образ лишними деталями.

Классика — черная или белая майка с джинсами и шлепанцами. Такой образ идеально дополнит ремень в виде цепочки.

Темная (черная, коричневая, синяя) или яркая (красная, салатовая, желтая) майка будет великолепно смотреться с белыми брюками или юбкой. Также к однотонной майке подойдет многоцветная длинная юбка.

Как видим, такая майка сочетается практически со всем. И этой универсальностью она очень удобна.

РЕКЛАМА

Майка на широких бретелях может быть как трикотажной, так и из хлопка, льна, шелка… Она считается хорошей инвестицией в гардероб, так как при аккуратной носке прослужит вам не один сезон.

В качестве аксессуара дополняйте майки длинными шарфами — стильными и модными. Очень важно, чтобы фактуры и цвета гармонично сочетались.

Ранее известный дизейнер Андре Тан назвал главные вещи летнего гардероба.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Ольги Сметанской

182

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 2 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Весам — «Король Жезлов» и лидерство, Стрельцам — «Туз Пентаклей» и интересное предложение: Таро-прогноз на 2 июня

Знаки зодиака, которым повезет в начале лета

Неожиданные возможности и шанс изменить жизнь: успех ждет пять знаков зодиака в самом начале лета-2025

Зодиак и девушка, фото из открытых источников

Ракам стоит заняться анализом бюджета и покупок, а Девам устроить себе день без суеты: чего ожидать знакам зодиака в первый день лета

Восточный гороскоп на неделю с 2 по 8 июня 2025 года

Козы получат ответы на важные вопросы, а Петухам нужно быть настороже: восточный гороскоп на неделю 2 — 8 июня

Следующий материал
Новости партнеров