Майка с широкими бретелями — тренд лета-2025: сочетается практически со всем

Наряду с серебристыми босоножками нынешним летом в тренде будет майка с широкими бретелями. Она прекрасно сочетается с юбками, шортами, джинсами и другими видами брюк. Однотонную смело дополняйте яркими, пестрыми украшениями — они сейчас в моде. А если на майке есть принт или аппликация, не стоит перегружать образ лишними деталями.

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Классика — черная или белая майка с джинсами и шлепанцами. Такой образ идеально дополнит ремень в виде цепочки.

Темная (черная, коричневая, синяя) или яркая (красная, салатовая, желтая) майка будет великолепно смотреться с белыми брюками или юбкой. Также к однотонной майке подойдет многоцветная длинная юбка.

Как видим, такая майка сочетается практически со всем. И этой универсальностью она очень удобна.

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Майка на широких бретелях может быть как трикотажной, так и из хлопка, льна, шелка… Она считается хорошей инвестицией в гардероб, так как при аккуратной носке прослужит вам не один сезон.

В качестве аксессуара дополняйте майки длинными шарфами — стильными и модными. Очень важно, чтобы фактуры и цвета гармонично сочетались.

Ранее известный дизейнер Андре Тан назвал главные вещи летнего гардероба.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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