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Шоу-бизнес

Звезда «Отчаянных домохозяек» проиграла войну с раком

15:47 1 июня 2025
Актриса Валери Мегаффи умерла в возрасте 71 года

Умерла известная американская актриса Валери Магаффи. Она известна по ролям в телесериалах «Северная экспозиция» и «Отчаянные домохозяйки». Ей был 71 год. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым актриса боролась в последнее время, сообщают «Комментарии».

«Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых очаровательных актрис. Нам будет ее очень не хватать», — сообщил муж актрисы Джозеф Келл.

Ее карьера началась в театре Нью-Йорка. Впоследствии актриса начала сниматься в сериалах и фильмах. Карьера Валери Магаффи длилась более четырех десятилетий. Она получила премию «Эмми» в 1992 году за роль Евы в сериале телеканала CBS «Северная экспозиция».

Также Магаффи появилась в сериале «Отчаянные домохозяйки», а также в ряде других популярных шоу, в частности «Сайнфелд», «Скорая помощь», «Анатомия Грей», «Молодой Шелдон». Ее последней киноработой стал фильм «Восьмой день», вышедший в марте 2025 года.

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Как писали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года ушла из жизни звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная, а недавно стало известно о смерти еще одной героини этого фильма — Нины Гребешковой.

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