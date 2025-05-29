Успех «Ворсклы» и фиаско «Левого берега»: видеообзоры первых матчей плей-офф за места в УПЛ

В четверг, 29 мая, на столичных аренах «Оболонь» и «Левый берег» состоялись первые стыковые матчи за места в украинской премьер-лиге, из которой напрямую вылетели «Ингулец» и «Черноморец».

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Плей-офф за места УПЛ. Первые матчи

«Левый берег» (Киев) — «Металлист 1925» (Харьков) — 0:1 (Моура, 38).

«Кудровка» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Козак, 83 — Ндукве, 23, Павлюк, 39).

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Ответные поединки плей-офф состоятся в Полтаве и на арене «Левый берег» в воскресенье, 1 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» отпраздновало завоевание титула чемпиона Украины.

Фото ФК «Левый берег»

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