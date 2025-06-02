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Ощущение второго ребенка: звездные супруги снова готовятся к родительству
Популярный танцор и хореограф Евгений Кот, который поразил фотографиями, спровоцировал сеть. На своей странице в социальной сети он выложил видео, на котором намекает на появление в его семье с тренером Натальей Татаринцевой второго ребенка. Напомним, в 2024 году пара впервые стала родителями.
«В воздухе витает ощущение второго ребенка», — подписал видео Евгений.
Подписчики порадовались за пару и предположили, что Наталья уже ждет рождения второго ребенка.
«Дай бог еще вам мальчика или девочку», — написали в комментариях.
«Как по мне, рожать детей, когда в стране война, — это просто подвиг!» — считают в сети.
«Как красиво, все понятно без слов», — отреагировали на видео.
«Ну так скоро и вторая малышка появится», — предположили в ответ.
«Все так и будет, — поддержали пару. — В прекрасной любящей семье рождаются счастливые дети. И для нашей Украины это актуально».
«Ой, наверное, уже не только в „воздухе ощущение второго ребенка“, а и в животике Натали он есть, и вы так хитро готовите нас к этой прекрасной новости», — предположили подписчики.
«Что-то Евгений очень часто стал меня вызывать на разговор о братике или сестричке для Лели», — прокомментировала и сама Наталья.
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