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Происшествия

Защищал страну с 2015 года: на Сумщине погиб 36-летний пулеметчик

20:32 28 мая 2025
Александр Марченко

В борьбе за свободу и независимость нашего государства погиб воин Александр Марченко. Он был и навсегда останется примером настоящего мужества, чести и любви к Украине. Воину навсегда 36, сообщает Роменский городской совет.

«Александр с юности отличался трудолюбием, готовностью помогать другим. Проходил срочную службу, работал телохранителем, освоил профессию сверловщика, работал на Роменском заводе. В 2015 году участвовал в АТО в Донецкой области. После ранения длительное время лечился, но впоследствии снова вернулся в армию», — говорится в сообщении.

В феврале 2025 года Александр был призван в ряды ВСУ. Защищал Украину на разных направлениях. Был надежным побратимом и отважным бойцом. У Александра были планы на жизнь, которые разрушила эта война…

«13 мая 2025 года, выполняя очередное боевое задание, пулеметчик отдельного штурмового полка Сухопутных войск погиб. Произошло это в Сумской области», — сообщили земляки героя.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели на войне воина с Хмельнитчины Николая Квитки.

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