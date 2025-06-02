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- 02.06 19:46 Эффективность — как минимум 2 млн процентов: соотношение цены удара к его результатам операции «Паутина» просто поражает
Эффективность — как минимум 2 млн процентов: соотношение цены удара к его результатам операции «Паутина» просто поражает
Атака российских аэродромов стратегической ядерной авиации, предпринятая СБУ в первый день лета в ходе операции «Паутина», не имеет аналогов в мировой истории. И дело не только в ее результатах, но и соотношении расходов на ее проведение и результатов.
Так, ударной силой для проведения операции послужили 117 fpv-дронов, о чем заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Стоимость 1 дрона fpv-дронов колеблется в районе 500 долларов США, таким образом общая цена запущенных беспилотников может составить около 60 тысяч долларов.
Что до оценки результатов удара, то разброс очень велик, и максимальная составляет 7 млрд. дол. и озвучена Службой безопасности Украины или 34% самолетов-носителей стратегических ракет. Таким образом соотношение стоимости дронов к убыткам может составить примерно 116 тысяч раз или 11,6 млн процентов.
По данным руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, по результатам удара полностью уничтожены 13 самолетов, а с учетом поврежденных ущерб нанесен более чем 40 самолетам. Правда какие именно типы самолета уничтожены — неизвестно.
Согласно третьей версии среди уничтоженных самолетов находятся 4 Ту-95МС и 4 Ту-22М3. По данным СМИ, стоимость 1 Ту-22М3 может составлять около 50 млн дол., а Ту-9МС не менее 100 млн. Таким образом их общая стоимость может составить порядка 600 млн. дол.
Вместе с тем, на видео, опубликованном журналистом Виталием Глаголой, видны поражение и пожар на как минимум двух самолетах Ту-160, что определяется по количеству двигателей. На видео отчетливо видны 4 двигателя (по два справа и слева от фюзеляжа), а такое их количество в вкс рф имеет только один тип самолета и это именно Ту-160. Учитывая, что стоимость каждого такого борта составляет 250 млн дол., к 600 млн дол. ущерба можно добавить еще 500 млн, и это без учета уничтожения и повреждения других бортов.
Таким образом, общий ущерб от операции можно оценить, как минимум в 1,2 млрд дол., что примерно в 20 тысяч раз меньше стоимости потраченных на нее 117 fpv-дронов и дает эффективность удара примерно в 2 млн. процентов.
В ответ на точный обстрел военного объекта, оккупанты вновь нанесли удар по мирным объектам на территории Украины и убили трех человек.155
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