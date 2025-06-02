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Не паниковать: хозяйка объяснила, что делать с растениями, которые начали подгнивать после ливней
Тема очень актуальна — потому что очень многие люди столкнулись с этим. Хозяева после затяжных дождей выходят на огороды, проверяют рассаду, а у самих корешков черные кончики. Избыток влаги. Корни не дышат, начинается гниение, и как следствие — листья желтеют, роста нет, а душа болит, делится хозяйка Алина Безкоровайная. Все это свидетельствует, что растения заболели хлорозом.
«Это нарушение фотосинтеза, когда листья теряют зеленый цвет из-за недостатка хлорофилла. Чаще всего причина не одна, а целый букет — переувлажнение, плохая аэрация почвы, недостаток элементов (железа, магния, азота, серы), щелочной pH или избыток солей, холодная или слишком плотная почва.
В первую очередь оцениваем полив. Если почва мокрая — прекращаем полив на несколько дней. Томат лучше перенесет легкую засуху, чем «мокрые ноги».
Можно осторожно проколоть землю вокруг стебля деревянной палочкой — чтобы воздух проник к корням. Если саженцы еще в стаканчиках или в теплице — вытаскиваем и смотрим. Черные, загнившие кончики обрезаем до живого. Затем — обработка стимулятором корнеобразования.
Если есть подозрение на хлороз от недостатка микроэлементов — даем по листу хелата железа, магния или комплексный микроудобрительный коктейль.
Если почва тяжелая — добавляем песок, биогумус, кокос, немного золы или мела (но осторожно с pH). Можно разрыхлить мульчу, чтобы «открыть» почву".
Также Алина Жомирук советует для профилактики корневых гнилей покупать биопрепараты, они очень кстати, потому что угнетают патогены и поддерживают микрофлору.
«И главное — не паниковать. Хлороз — это не приговор. Томат — растение живое, сильное, он еще отблагодарит, если вовремя помочь».
Напомним о самых распространенных ошибках при выращивании помидоров — их нужно избегать, иначе можно остаться без урожая.56
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