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Мир

Это лишь имитация: в Литве сомневаются, что очередные переговоры россии и Украины будут результативны

11:24 1 июня 2025
Кястутис Будрис

Глава литовского МИД Кястутис Будрис убежден, что в ходе вторых прямых переговоров между россией и Украиной, скорее всего, не будут достигнуты ощутимые результаты. Об этом он заявил изданию lrt.lth.

«В зависимости от того, с какими намерениями и с каким настроением прибудет российская делегация. Если они будут такими же, как в прошлый раз, то знаем, чем все закончилось. Не было никакого реального желания вести переговоры, а следовательно, никаких ощутимых результатов. По всей вероятности, так будет и в этот раз», — добавил он.

Глава МИД добавил, что прекращение огня должно быть введено «безоговорочно и немедленно». Поэтому над этим следует усердно работать.

«В таких переговорах должно быть обеспечено участие как США, так и Европы, — подчеркнул он. — То, что мы видим сейчас — это только имитация».

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Напомним, в преддверии второго раунда переговоров в Стамбуле Украина передала США список условий для прекращения войны.

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