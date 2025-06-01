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Это лишь имитация: в Литве сомневаются, что очередные переговоры россии и Украины будут результативны
Глава литовского МИД Кястутис Будрис убежден, что в ходе вторых прямых переговоров между россией и Украиной, скорее всего, не будут достигнуты ощутимые результаты. Об этом он заявил изданию lrt.lth.
«В зависимости от того, с какими намерениями и с каким настроением прибудет российская делегация. Если они будут такими же, как в прошлый раз, то знаем, чем все закончилось. Не было никакого реального желания вести переговоры, а следовательно, никаких ощутимых результатов. По всей вероятности, так будет и в этот раз», — добавил он.
Глава МИД добавил, что прекращение огня должно быть введено «безоговорочно и немедленно». Поэтому над этим следует усердно работать.
«В таких переговорах должно быть обеспечено участие как США, так и Европы, — подчеркнул он. — То, что мы видим сейчас — это только имитация».
Напомним, в преддверии второго раунда переговоров в Стамбуле Украина передала США список условий для прекращения войны.3
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