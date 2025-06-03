- 03.06 22:28 Никогда не ставьте букет цветов в доме рядом с фруктами: что может произойти
- 03.06 22:01 Фантастически вкусный свекольно-сырный салат: подавайте, как в лучшем ресторане
- 03.06 21:31 Преследователя Дженнифер Энистон признали психически недееспособным
- 03.06 21:01 Это элементарно: что посадить под вишней, чтобы в плодах не было червяков
- 03.06 20:36 Вражеский беспилотник попал в бронетранспортер: воин со Львовщины погиб в бою под Краматорском
- 03.06 20:09 Пирог с клубникой: идеальный вариант сезонной выпечки
- 03.06 19:56 Коррупция в ЖКХ Киева: десятки миллионов гривен на фиктивных услугах
- 03.06 19:46 Уровень, которого мы еще не видели: США об операции «Паутина»
- 03.06 19:29 Стрельцам — «Правосудие» и выдержка, Рыбам — «Башня» и неожиданный поворот: Таро-прогноз на среду, 4 июня
- 03.06 19:21 Авиарейсы в россию пересмотрят: украинские дроны напугали перевозчиков
- 03.06 19:01 Это Джонни Депп: сеть в шоке от нового Холостяка
- 03.06 18:54 Нужно внести изменения: что должен знать и сделать льготник, сменивший место жительства
Теперь бронировать от военной службы будут в два раза больше, но есть нюанс
В Украине продолжается мобилизация и меняются правила ее проведения. Так, с 1 июня смогут призывать переселенцев независимо от того, где лицо состоит на военном учете, то есть статус ВПЛ не освобождает человека от мобилизации. Однако Кабинет министров Украины разрешил бронировать 100% работников предприятий, критических для нужд ВСУ и других военных формирований. Такое решение было принято 30 мая и внесено в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики, сообщает пресс-служба правительства.
Основными изменениями Порядка бронирования стали:
- бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
- введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК. Такие предприятия могут применять любые три установленных критерия — пока не являются обязательными критерии по отсутствию задолженности по уплате налогов и уровню средней ЗП по предприятию не менее 20 тыс. грн. Также для них отменены требования по уровню среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тыс. грн.
Условия бронирования остаются неизменными:
- предприятие должно быть включено в перечень критически важных — по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго
- подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал «Дія»;
- ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.
По словам заместителя министра экономики Украины Виталия Кондратова, тем самым поддерживаются как энергетические компании, так и те, кто занимается обеспечением армии, — от дронов до медицинской подготовки.
Это не единственное изменение в правилах мобилизации, которые были приняты в конце мая.193
Читайте нас в Facebook
Гороскоп от мольфара на июнь: Ракам — эмоциональное обновление, Рыбам — семейный уют, а Девам — профессиональный рост
Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов