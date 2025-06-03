Теперь бронировать от военной службы будут в два раза больше, но есть нюанс

В Украине продолжается мобилизация и меняются правила ее проведения. Так, с 1 июня смогут призывать переселенцев независимо от того, где лицо состоит на военном учете, то есть статус ВПЛ не освобождает человека от мобилизации. Однако Кабинет министров Украины разрешил бронировать 100% работников предприятий, критических для нужд ВСУ и других военных формирований. Такое решение было принято 30 мая и внесено в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики, сообщает пресс-служба правительства.

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Основными изменениями Порядка бронирования стали:

- бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

- введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК. Такие предприятия могут применять любые три установленных критерия — пока не являются обязательными критерии по отсутствию задолженности по уплате налогов и уровню средней ЗП по предприятию не менее 20 тыс. грн. Также для них отменены требования по уровню среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тыс. грн.

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Условия бронирования остаются неизменными:

- предприятие должно быть включено в перечень критически важных — по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т. п. );

- подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал «Дія»;

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- ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.

По словам заместителя министра экономики Украины Виталия Кондратова, тем самым поддерживаются как энергетические компании, так и те, кто занимается обеспечением армии, — от дронов до медицинской подготовки.

Это не единственное изменение в правилах мобилизации, которые были приняты в конце мая.

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