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Помидоры точно не выживут: названы ТОП-5 растений-врагов томатов

19:00 2 июня 2025
Урожай томатов

Опытные огородники знают: если вам удалось спасти томаты с помощью аспирина, как советовала «Огородница из Одессы» или благодаря названным «фермеркой-красавицей» препаратам, урожая все равно может не быть, если были выбраны для них «неправильные» соседи.

Ведь размещение растений на огороде — дело не менее важное, чем уход за ними, пишет украинский сайт.

Помидоры, например, достаточно привередливы к своим «соседам». Кто же эти соседи?

Картофель
Хотя картофель и помидоры принадлежат к одному ботаническому роду — пасленовым, это не делает их хорошими соседями.

Капуста
Капуста плохо влияет на рост помидоров, особенно из-за своей мощной корневой системы, которая активно потребляет питательные вещества из почвы. В результате томаты могут испытывать нехватку питания.

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Кукуруза
Эта культура активно истощает землю, забирая из нее много минералов. Высаживая кукурузу рядом с томатами, вы рискуете оставить последних без достаточного питания.

Баклажаны и перец
Как и помидоры, эти овощи также относятся к пасленовым. Это означает, что они не только могут переносить одинаковые болезни, но и будут конкурировать за питательные вещества и влагу.

Еще один совет для дачников дала ведущая Youtube-каналу «В гостях у Тании». В частности, она рассказала, как ей удается получить более ранние огурцы, чем у многих соседей.

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Раньше «ФАКТЫ» писали, как может помочь помидорам обычное молоко.

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