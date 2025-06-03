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Общество и люди

Критически важным предприятиям могут разрешить бронировать «уклонистов»

17:44 3 июня 2025
Бронирование работников на критически важных предприятиях будет по-новому, фото из открытых источников

В Украине действуют правила бронирования мобилизации. Стало известно, что критически важные предприятия смогут бронировать работников, нарушивших мобилизационное законодательство.

Об этом говорится в законопроекте № 13335, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по организации трудовых отношений в условиях военного положения», которым устанавливаются особенности трудоустройства, бронирования и увольнения военнообязанных специалистов критически важных предприятиям в сфере оборонно-промышленного комплекса, передает «Лига закон».

Речь идет о людях, которые не состоят на военном учете, не уточнили личные данные и находятся в розыске ТЦК.

Срок бронирования таких граждан не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.

В случае, когда работник в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, работодатель будет иметь основания для его увольнения.

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Бронирование дается не больше одного раза в год.

Цель законопроекта — быстрое привлечение новых работников, устранение кадрового дефицита и нехватки рабочей силы.

Напомним, в Верховную раду внесен законопроект, которым предлагается усилить наказание для уклоняющихся и тех, кто помогает им покинуть Украину.

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