Украина переписала правила войны: СМИ о спецоперации «Паутина»

Украина снова переписала правила ведения войны. Российское командование было шокировано, когда украинцы совершили внезапное нападение на пять российских авиабаз, расположенных вдали от фронта, — две из них в тысячах километров, пишет The Washington Post.

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Среди пораженных российских самолетов — бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также самолеты раннего предупреждения и управления А-50, аналогичные американским AWAC.

Неудивительно, что российские военные блогеры поспешили сравнить воскресную операцию с нападением японцев на Перл-Харбор 84 года назад. Но эта аналогия неуместна, поскольку нападение на Перл-Харбор ознаменовало начало новой войны, а нападение на аэродромы россии было просто очередной попыткой украинцев защититься от агрессии, начатой путиным, говорится в статье.

Но аналогия может иметь смысл в том, что оба нападения могут сигнализировать об устаревании некогда доминирующих систем вооружения: линкоров — в 1941 году, пилотируемых самолетов — сегодня. Рои украинских дронов, производство которых, вероятно, стоило в общей сложности десятки тысяч долларов, смогли нанести ущерб на миллиарды долларов самым современным самолетам россии.

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При этом украинцы выявили уязвимость, которая должна лишить сна всех генералов мира. Если украинцы смогли подкрасться с дронами так близко к основным авиабазам в таком государстве, как россия, что помешает китайцам сделать то же с авиабазами США? Или пакистанцам — с индийскими авиабазами? Или северокорейцам — с южнокорейскими авиабазами?

Военные, которые считали, что обеспечили безопасность своих авиабаз с помощью электрифицированных заборов и постов часовых, теперь вынуждены будут учитывать угрозу с воздуха, которую составляют дешевые, повсеместные легко модифицируемые для военного использования дроны. Это потребует значительных инвестиций в системы противодействия дронам. Трата денег на традиционные пилотируемые системы вооружения все больше кажется напрасной, как расходы на кавалерию в 1930-х годах.

Операция «Паутина» не будет решающим ударом по российской армии, равно как атака на Перл-Харбор не была решающим ударом по американской армии. Но так же, как Перл-Харбор продемонстрировал, что Япония будет гораздо более грозным врагом, чем ожидало большинство западных стран, воскресная атака еще раз показывает, что украинцы оказываются гораздо более стойкими и приспособленными бойцами, чем кто-либо мог предсказать до начала полномасштабного вторжения россии более трех лет назад.

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Операция «Паутина» была блестящим и смелым ходом, чтобы компенсировать тот факт, что у Украины заканчиваются боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, а президент Дональд Трамп, похоже, не намерен отправлять замену. Европейские страны пытаются помочь, но Patriot не хватает. Вместо того чтобы просто пытаться сбивать российские ракеты в полете, украинцы придумали, как вывести из строя самолеты, запускающие ракеты, пока они стоят на взлетно-посадочной полосе.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Европе отреагировали на масштабное нападение Украины на военные базы россии.

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