- 03.06 22:28 Никогда не ставьте букет цветов в доме рядом с фруктами: что может произойти
- 03.06 22:01 Фантастически вкусный свекольно-сырный салат: подавайте, как в лучшем ресторане
- 03.06 21:31 Преследователя Дженнифер Энистон признали психически недееспособным
- 03.06 21:01 Это элементарно: что посадить под вишней, чтобы в плодах не было червяков
- 03.06 20:36 Вражеский беспилотник попал в бронетранспортер: воин со Львовщины погиб в бою под Краматорском
- 03.06 20:09 Пирог с клубникой: идеальный вариант сезонной выпечки
- 03.06 19:56 Коррупция в ЖКХ Киева: десятки миллионов гривен на фиктивных услугах
- 03.06 19:46 Уровень, которого мы еще не видели: США об операции «Паутина»
- 03.06 19:29 Стрельцам — «Правосудие» и выдержка, Рыбам — «Башня» и неожиданный поворот: Таро-прогноз на среду, 4 июня
- 03.06 19:21 Авиарейсы в россию пересмотрят: украинские дроны напугали перевозчиков
- 03.06 19:01 Это Джонни Депп: сеть в шоке от нового Холостяка
- 03.06 18:54 Нужно внести изменения: что должен знать и сделать льготник, сменивший место жительства
Украина переписала правила войны: СМИ о спецоперации «Паутина»
Украина снова переписала правила ведения войны. Российское командование было шокировано, когда украинцы совершили внезапное нападение на пять российских авиабаз, расположенных вдали от фронта, — две из них в тысячах километров, пишет The Washington Post.
Среди пораженных российских самолетов — бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также самолеты раннего предупреждения и управления А-50, аналогичные американским AWAC.
Неудивительно, что российские военные блогеры поспешили сравнить воскресную операцию с нападением японцев на Перл-Харбор 84 года назад. Но эта аналогия неуместна, поскольку нападение на Перл-Харбор ознаменовало начало новой войны, а нападение на аэродромы россии было просто очередной попыткой украинцев защититься от агрессии, начатой путиным, говорится в статье.
Но аналогия может иметь смысл в том, что оба нападения могут сигнализировать об устаревании некогда доминирующих систем вооружения: линкоров — в 1941 году, пилотируемых самолетов — сегодня. Рои украинских дронов, производство которых, вероятно, стоило в общей сложности десятки тысяч долларов, смогли нанести ущерб на миллиарды долларов самым современным самолетам россии.
При этом украинцы выявили уязвимость, которая должна лишить сна всех генералов мира. Если украинцы смогли подкрасться с дронами так близко к основным авиабазам в таком государстве, как россия, что помешает китайцам сделать то же с авиабазами США? Или пакистанцам — с индийскими авиабазами? Или северокорейцам — с южнокорейскими авиабазами?
Военные, которые считали, что обеспечили безопасность своих авиабаз с помощью электрифицированных заборов и постов часовых, теперь вынуждены будут учитывать угрозу с воздуха, которую составляют дешевые, повсеместные легко модифицируемые для военного использования дроны. Это потребует значительных инвестиций в системы противодействия дронам. Трата денег на традиционные пилотируемые системы вооружения все больше кажется напрасной, как расходы на кавалерию в 1930-х годах.
Операция «Паутина» не будет решающим ударом по российской армии, равно как атака на Перл-Харбор не была решающим ударом по американской армии. Но так же, как Перл-Харбор продемонстрировал, что Япония будет гораздо более грозным врагом, чем ожидало большинство западных стран, воскресная атака еще раз показывает, что украинцы оказываются гораздо более стойкими и приспособленными бойцами, чем кто-либо мог предсказать до начала полномасштабного вторжения россии более трех лет назад.
Операция «Паутина» была блестящим и смелым ходом, чтобы компенсировать тот факт, что у Украины заканчиваются боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, а президент Дональд Трамп, похоже, не намерен отправлять замену. Европейские страны пытаются помочь, но Patriot не хватает. Вместо того чтобы просто пытаться сбивать российские ракеты в полете, украинцы придумали, как вывести из строя самолеты, запускающие ракеты, пока они стоят на взлетно-посадочной полосе.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Европе отреагировали на масштабное нападение Украины на военные базы россии.236
Читайте нас в Facebook
Гороскоп от мольфара на июнь: Ракам — эмоциональное обновление, Рыбам — семейный уют, а Девам — профессиональный рост
Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов