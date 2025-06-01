Чуда не произошло: во Львовской области похоронили 32-летнего бойца, за жизнь которого три месяца боролись врачи

Самбор Львовской области простился с мужественным защитником, солдатом Романом Клинкевичем. Он отдал самое ценное — свою жизнь — ради нашего мира и свободы.

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У него остались любимая жена, двое сыновей и мама. В сентябре ему должно было исполниться 33 года, сообщает городской совет.

«Роман получал образование в кулинарном училище. В 2012 году судьба свела его с любимой женой Вероникой, с которой они создали крепкую семью. У пары родились двое сыновей — Артур и Маркиян. Роман как настоящий отец заботился о своей семье», — говорится в сообщении.

Впрочем, в разгар войны, в мае 2023 года, Роман Клинкевич встал на защиту своей семьи и родной земли. Он служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне, где был не только побратимом, но и источником вдохновения.

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По словам бойцов, у Романа была необычайная харизма, заряжавшая всех позитивом. Он всегда был готов прийти на помощь.

В начале марта 2025 года Роман получил тяжелое ранение в городе Часов Яр. Почти три месяца врачи отчаянно боролись за его жизнь. Рядом была его любящая жена Вероника и тетя Неля. Они делали все возможное для его выздоровления. Все шло к выздоровлению, но 27 мая жизнь Романа неожиданно оборвалась.

Героя похоронили в Самборе на мемориале Героям Украины со всеми почестями.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области погиб офицер-пограничник из Буковины Василий Симушин.

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