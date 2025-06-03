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Это элементарно: что посадить под вишней, чтобы в плодах не было червяков
Вишни являются одними из самых популярных фруктов в садах, но, к сожалению, они часто бывают червивыми. Самым распространенным виновником является вишневая плодовая муха — маленькая мушка, личинки которой развиваются внутри плода. Вместо использования химических опрыскиваний все больше садоводов выбирают естественные, экологические методы защиты. Один из них — выбор подходящих растений-компаньонов, отпугивающих вредителей и поддерживающих здоровье дерева.
Одним из самых эффективных растений для отпугивания насекомых является пижма обычная. Это лекарственное растение, известное веками, имеющее сильный горький запах. Она отпугивает многие виды мух, включая вишневую плодовую мушку. Вы можете посадить пижму вокруг вишен.
Другие хорошие растения — это чеснок и лук, которые также действуют как репеллент благодаря своим эфирным маслам.
Мята и полынь с сильным ароматом могут создавать запаховый барьер, отпугивая насекомых, пишет zielony.onet.pl.
Бархатцы — это растения, которые не только красивы, но и очень полезны. Они действуют как природные репелленты, отпугивая разных грунтовых и воздушных вредителей. Посадив их под вишней, вы можете не только украсить территорию, но и оказать реальное влияние на здоровье плодов.
Также следует регулярно собирать опавшие плоды и перекапывать почву вокруг дерева, потому что личинки зимуют в почве, а вы таким образом прерываете их цикл развития.
Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, почему клей на плодовых деревьях — плохой признак и что нужно сделать.
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