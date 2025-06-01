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Крохмал и зола для богатого урожая смородины: дешево и сердито
Для того, чтобы смородина активно развивалась и дала богатый урожай, кустам нужны три основных питательных вещества: азот, фосфор и калий. Для подкормки огородники обычно используют натуральные удобрения: компост, крапиву, банановые кожуры…
Еще одним простым средством может стать пепел и крахмал. Рецепт такой подкормки рекомендует канал «Моя дача. Сад і город».
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Так, крахмалом кусты подкармливают перед цветением и тогда, когда ягоды наливаются. Для этого 200−300 г картофельного крахмала разводят в 3 литрах воды и кипятят. А готовый кисель разбавляют в 10 л воды.
Золу вносят во время созревания ягод и после того, как урожай собран.
О том, как правильно сажать смородину, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay79
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