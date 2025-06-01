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Крохмал и зола для богатого урожая смородины: дешево и сердито

12:46 1 июня 2025
Удобрения для смородины готовят из крахмала и золы. Фото Pixabay

Для того, чтобы смородина активно развивалась и дала богатый урожай, кустам нужны три основных питательных вещества: азот, фосфор и калий. Для подкормки огородники обычно используют натуральные удобрения: компост, крапиву, банановые кожуры…

Еще одним простым средством может стать пепел и крахмал. Рецепт такой подкормки рекомендует канал «Моя дача. Сад і город».

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Так, крахмалом кусты подкармливают перед цветением и тогда, когда ягоды наливаются. Для этого 200−300 г картофельного крахмала разводят в 3 литрах воды и кипятят. А готовый кисель разбавляют в 10 л воды.

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Золу вносят во время созревания ягод и после того, как урожай собран.

О том, как правильно сажать смородину, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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