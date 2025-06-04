В Киеве пьяный спортсмен напал на нацгвардейца

В Киеве, где раньше произошла стычка между военным и нетрезвым менеджером финучреждения, спортсмен, будучи под хмельком, напал на нацгвардейца на блокпосту.

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Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, 23-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в причинении телесных повреждений военнослужащему Нацгвардии, который нес службу на блокпосту в комендантский час (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Следствием установлено, что 1 июня в Голосеевском районе при въезде в Киев на блокпосту остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая девушка. В салоне автомобиля находился нетрезвый пассажир.

«Пока сотрудники полиции общались с водительницей, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с исполнением им служебных обязанностей на блокпосту. Отметим, что подозреваемый профессионально занимается боевыми искусствами», — сообщили в прокуратуре и добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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Ранее в Харькове был задержан мужчина, напавший на военного на территории Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Злоумышленник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему Вооруженных Сил Украины ножевое ранение.

Фото прокуратуры

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