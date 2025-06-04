Падение гривны будет медленным: какой курс доллара ждать до конца года

Отмена «экономического безвиза» с ЕС, как и прогнозировалось, практически не повлияла на курс доллара.



Дело в том, что сдерживать резкие колебания на валютном рынке Украине помогает стабильное поступление значительной международной финансовой поддержки. Об этом рассказал в комментарии «Укринформу» бывший замглавы НБУ, а сейчас ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.



«Валютный курс сейчас формируется не столько экономикой — экспортом, импортом, эмиссией, — сколько зависит от объемов помощи со стороны наших западных партнеров. Достаточные объемы такой поддержки на нынешний год гарантированы. Поэтому курс относительно стабилен», — заявил Савченко.

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Более того: в апреле благодаря помощи Европейского Союза и Всемирного банка резервы НБУ достигли исторического максимума — $ 46,7 млрд, что на 10,1% больше по сравнению с мартом. Таким образом регулятор имеет прочный инструмент для стабилизации валютного курса.

Впрочем, в дальнейшем гривна продолжит падение, но оно будет постепенным и медленным. По словам специалиста, в ближайшие месяцы и в среднесрочной перспективе обесценивание гривни по отношению к доллару в Украине будет сдержанным. По мнению эксперта, до конца текущего года валютный курс может постепенно достичь уровня 43 гривны за доллар.

«По моему прогнозу, до конца года курс изменится максимум до 43 $. Прогнозировать стоимость евро — дело неблагодарное: все будет зависеть от того, каким к тому времени будет кросс-курс евро-доллар, который зависит, в том числе, и от геополитических событий. Основные контракты у нас по-прежнему обсчитывают в долларах. И люди по сути „мыслят“ долларами. Поэтому никаких проблем на валютном рынке в этом году не предусматриваю», — прогнозирует Савченко.

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А в 2026 году ситуация будет зависеть от того, закончится ли в ближайшие месяцы активная фаза боевых действий. Тогда расчеты Минфина, по всей вероятности, оправдаются.

«Будет меньше международной помощи, но лучше будет работать наша экономика. Более того, гривна может даже усиливаться, если в страну придут реальные внешние инвестиции», — считает бывший замглавы Нацбанка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 6 июня начнется переход в более глубокую зону свободной торговли Украины с ЕС, что тоже усилит приток в нашу страну валюты.

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Фото Pixabay

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