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Деньги

Конец «экономического безвиза» с ЕС: взлетит ли курс доллара после 1 июня?

14:22 30 мая 2025
Курс доллара

С 1 июня украинскую экономику ожидает стресс в виде отмены режима благоприятствования украинскому экспорту в страны ЕС — «экономического безвиза». Однако резкого ухудшения в виде падения курса гривны и скачка соотношения доллара к украинской валюте ожидать все же не следует.

Об этом «ФАКТАМ» сообщил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус». По его словам, начало июня не даст сенсаций для валютного рынка, и ситуация останется достаточно стабильной: спрос и предложение почти уравновешены, а Нацбанк продолжает держать курс доллара под контролем своих интервенций.

Ожидается, что в июне монетарная политика останется без изменений, и цена покупки долларов не будет расти, а значит, и гривна останется стабильной, что исключит возможность значимых колебаний курсов валют. Кроме того, разница между межбанком и наличным рынком остается скудной, а тенденции мая плавно перекочевывают в июнь.

- Отмена «экономического безвиза» с ЕС пока не подразумевает мгновенного влияния на курс валют. Даже несмотря на возможное падение объема экспорта, это явление следует оценивать как временное. А потенциальные потери валютной выручки как источника международных валютных резервов не будут катастрофическими: сейчас Украина накопила более $ 45 млрд резервов, — отмечает эксперт потенциально главную опасность для стабильности гривны летом.

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Что касается евро, то здесь все зависит от мировых курсов по паре с долларом, подчеркивает Тарас Лесовой. На курсы могут повлиять «таможенные кульбиты» Дональда Трампа и обратные шаги от ЕС — их скорость, неотвратимость и уязвимость для экономики США. По прогнозу переноса действия новых пошлин с 1 июня на 9 июля, не должно как-то экстраординарно повлиять на стоимость этих двух мировых валют: курс будет держаться в пределах 1,1−1,15 доллара за евро — без существенных изменений.

В целом со 2 по 8 июня курс доллара в Украине вряд ли превысит 41,8 грн в обменниках, а колебания в течение недели могут составить от 40 до 60 копеек.

Как сообщали «ФАКТЫ», на поддержание курса доллара НБУ тратит около 800 миллионов долларов, что вполне приемлемо при имеющихся золотовалютных запасах.

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