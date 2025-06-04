Мерзавцы: сеть отреагировала на «смерть» известной актрисы

Известная актриса, звезда сериала «Подорожники» Ирма Витовская отреагировала на шокирующую новость. В сети распространяется сообщение о якобы смерти заслуженной артистки Украины. На своей странице в социальной сети Ирма выложила фейк и поделилась чувствами, которые вызвала эта «новость».

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«Вот скажите, какими надо быть извергами, чтобы публиковать подобное, — написала Витовская. — Я-то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники. Если бы кто-то из них получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты».

Ирма опровергла сообщение о своей «смерти». Известно, что актриса активно гастролирует со своим спектаклем «Київська перепічка».

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Подписчики в сети возмутились вместе с Витовской и поддержали ее в комментариях.

«Этой мерзости в соцсетях развелось море, — написала ведущая Анжелика Рудницкая. — А ты переживешь их всех».

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«Это значит, что будете жить, Ирма, очень долго и счастливо, дай-то Боже!» — поддержал актрису киновед Сергей Трымбач.

«Ужас… Ирма! — отреагировала певица Екатерина Бужинская. — Будешь долго и счастливо жить!«

Ранее известная актриса призналась в своих страхах.

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