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Мерзавцы: сеть отреагировала на «смерть» известной актрисы
Известная актриса, звезда сериала «Подорожники» Ирма Витовская отреагировала на шокирующую новость. В сети распространяется сообщение о якобы смерти заслуженной артистки Украины. На своей странице в социальной сети Ирма выложила фейк и поделилась чувствами, которые вызвала эта «новость».
«Вот скажите, какими надо быть извергами, чтобы публиковать подобное, — написала Витовская. — Я-то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники. Если бы кто-то из них получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты».
Ирма опровергла сообщение о своей «смерти». Известно, что актриса активно гастролирует со своим спектаклем «Київська перепічка».
Подписчики в сети возмутились вместе с Витовской и поддержали ее в комментариях.
«Этой мерзости в соцсетях развелось море, — написала ведущая Анжелика Рудницкая. — А ты переживешь их всех».
«Это значит, что будете жить, Ирма, очень долго и счастливо, дай-то Боже!» — поддержал актрису киновед Сергей Трымбач.
«Ужас… Ирма! — отреагировала певица Екатерина Бужинская. — Будешь долго и счастливо жить!«
Ранее известная актриса призналась в своих страхах.970
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