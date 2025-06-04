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Украина

В армию оккупантов передали партию новых танков: создадут ли они проблемы ВСУ

19:45 4 июня 2025
Танк Т-80БВМ. Фото российского тг-канала Военный Осведомитель

То и дело оккупанты передают в свои войска как новую, так и восстановленную старую технику. Однако ее количество и боевые возможности зачастую оказываются весьма скромными и даже сомнительными.

Так, как сообщают российские пропагандисты, в армию поступила очередная партия танков Т-80БВМ. Хотя точное количество переданной техники неизвестно, по данным военного эксперта Александра Коваленко, единственное предприятие способное даже не производить, а восстанавливать Т-80БВМ, «Омсктрансмаш», способно передавать в войска 1−2 роты танков (10−20 танков). Столько же в среднем российские оккупанты ежемесячно теряют в боях.

Но что куда важнее, хотя Т-80БВМ созданный на базе Т-80 является весьма неплохой машиной, многое зависит от оборудования на его борту. В частности, Александр Коваленко отмечал тот факт, что Т-80БВМ часто получает вместо штатного танкового тепловизионного прицела «Сосна-У» более старый 1ПН96МТ-02, поскольку «Сосну-У» производит только один завод, и тот в беларуси. В реальности это означает, что Т-80БВМ с 1ПН96МТ-02 может стрелять на дальности в 3 км (на 5 км с «Сосной-У») и не может наводить управляемые противотанковые ракеты. Все вместе это серьезно снижает боевые возможности российских танков.

Отдельный вопрос — насколько хорошо бронированы полученные оккупантами танки, ведь в боевых условиях последние часто вынуждены усиливать бронезащиту своей техники даже автомобильными шинами.

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