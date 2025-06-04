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Россияне ударили по учебному подразделению на Полтавщине: есть раненые
Россияне продолжают обстреливать Украину. 4 июня враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
«Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать наихудшего. Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задания», — говорится в сообщении.
К сожалению, в результате удара есть раненые.
«Всем пострадавшим оперативно предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы повле завершения ее работы. Этот случай в который раз подчеркивает важность постоянной бдительности, неукоснительного соблюдения правил безопасности и готовности к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии», — сообщили в Сухопутных войсках.
Как писали «ФАКТЫ», во время вражеской атаки с воздуха 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины.
Иллюстративное фото264
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