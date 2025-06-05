После многих ночей, проведенных за извлечением детей из-под завалов, вызванных ударами российских беспилотников, разрушительные атаки на военную гордость россии стали короткой передышкой для украинского морального духа и очередным неожиданным поворотом в войне, которую начал кремль, сообщает CNN.

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В ближайшие месяцы станет понятно, насколько это действительно ослабляет террор, который сирены воздушной тревоги несут по всей Украине. И это еще один момент, когда хитрость побеждает гиганта. Главное преимущество россии — ее огромные военные ресурсы, численность войск на передовой, терпимость к боли и финансовые резервы. Но Киев не раз доказывал, что целенаправленные удары могут разорвать эти пузыри.

Каждый раз нарратив войны менялся в пользу Украины. Но никогда это не было так нужно, как на этой неделе после месяцев, в течение которых важная поддержка США была под сомнением, и когда российская и украинская делегации встретились для второго раунда мирных переговоров в Турции.

Это также выдвигает на первый план один из ключевых уроков этой войны: способность к технологическим достижениям, надежной разведке и смелому выполнению, чтобы изменить военную траекторию, которую многие наблюдатели считали предопределенной. Первое использование Украиной ударных дронов в 2023 году превратилось в широкомасштабную тактику, позволившую ей выстоять под натиском подавляющей российской пехоты на широких, опасных фронтах.

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Потеря самолетов имеет практический эффект и влияет на военную гордость и обеспокоенность россии. Даже аэродромы в глубине Сибири не являются безопасными. Медленная военная машина рф демонстрирует неуязвимость и бесстрашие в самых долгих войнах как тактику. Она использует идею, что время на ее стороне, как ключевой актив. Но удары, подобные тем, что произошли на днях, показывают, что ее техника уязвима, ограничена и, вероятно, ее нелегко заменить.

Ущерб является двойным: во-первых, для внутренней нарративной линии, что москва может делать это бесконечно — очевидно, что это не так, если такие сюрпризы будут продолжаться. И во-вторых, для ее способности совершать массовое уничтожение, на которое она полагалась, чтобы продвигаться вперед в войне. Последнее, отмечают авторы статьи, может замедлить ее прогресс, но первое является более опасным.

Напомним, путин в разговоре с Трампом заявил, что должен ответить на атаки Украины.

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