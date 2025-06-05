путин заявил, что должен ответить на атаки Украины: о чем Трамп говорил с кремлевским диктатором

Президент США Дональд Трамп не видит шансов на немедленное разрешение войны в Украине после телефонного разговора с главой кремля путиным.

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«Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру», — написал Трамп на платформе Truth Social после телефонного разговора.

Советник президента путина по вопросам внешней политики юрий ушаков впоследствии подтвердил телефонный разговор. Он длился около часа 15 минут, сообщил Трамп. В нем обсуждались недавние атаки Украины на военные самолеты в глубинке россии, а также другие атаки с обеих сторон. путин «очень четко» заявил, что он должен ответить на атаки Украины.

Трамп и путин в последний раз разговаривали по телефону в середине мая. Президент США неоднократно предлагал прямую встречу между путиным и Зеленским и предлагал личное присутствие. Однако этого еще не произошло.

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Потенциальные новые санкции США против россии сейчас рассматриваются — соответствующий законодательный пакет был совместно разработан сенатором-республиканцем и сенатором-демократом. Законопроект предлагает, среди прочих мер, жесткие штрафные тарифы против стран, которые продолжают импортировать российскую нефть, газ или другие энергоносители.

Подавляющее большинство в Сенате поддерживает это предложение, но непонятно, когда оно будет проголосовано в Палате представителей. По сообщениям СМИ, республиканцы все еще ждут одобрения Белого дома. Трамп недавно выразил предостережение относительно новых санкций против россии, но в то же время усилил давление на москву. После голосования в Сенате новые санкции должны найти большинство в Палате представителей, прежде чем Трамп сможет их подписать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению аналитиков, путин ведет психологическую игру с Трампом.

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