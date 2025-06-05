Россияне ночью атаковали Прилуки «Шахедами» и нанесли ракетно-дроновый удар по Харькову: есть жертвы, много пострадавших (фото, видео)

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 5 июня был обстрелян город Прилуки Черниговской области. Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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«Под массированным ударом российских беспилотников Прилуки. Сегодня ночью враг ударными дронами (предварительно, не менее 6 беспилотников типа „герань“) атаковал город Прилуки. Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке. Предварительно известно о пяти погибших — из них две женщины и однолетний ребенок, которых нашли под завалами. Также на данное время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, предоставляется вся необходимая помощь», — сообщил он.

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В полиции сообщили, что среди погибших — две женщины и годовалый ребенок. Это 46-летняя прилучанка, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года. Женщину с ребенком нашли под завалами.

Также россияне обстреляли Харьков. Сначала россия ударила, предварительно, ракетой по Слободскому району Харькова. Впоследствии, около 01:02 начала дроновую атаку на город. По меньшей мере, 17 человек пострадали. Зафиксированы попадания по жилым многоэтажкам в Слободском районе Харькова, на местах попадания вспыхнули пожары.

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«По предварительным данным пострадали 17 человек, из которых 4 детей. В результате попаданий произошли повреждения многоэтажных жилых домов, легкового транспорта. Возникли 3 ячейки пожаров: горели квартира на последнем этаже жилой 17-этажки, квартира на 2 этаже и подвальное помещение 5-этажки и 3 легковых авто», — говорится в сообщении ГСЧС Украины.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в общей сложности было шесть вражеских ударов, два из них — прямые попадания в многоквартирные дома.

«В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя „шахеда“ оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома — спаслись лишь потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы. К настоящему времени известно о 13 пострадавших. Среди них — двое детей. Это не удары по военных объектах. Это целенаправленный террор по жилых районах, по обычных харьковчанах», — написал Терехов.

Также враг обстрелял Херсон.

«Под вражеский утренний обстрел попало и одно из херсонских медучреждений. Взрывной волной там повреждено около 50 окон», — говорится в сообщении Херсонской ГВА.

Вчера вечером россияне также ударили КАБом по Покровской громаде Синельниковщины в Днепропетровской области. Повредили 2 частных дома. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Марганецкую громаду, что на Никопольщине, противник обстрелял ночью. Применил тяжелую артиллерию. А уже утром с БпЛА сбросил на тамошний населенный пункт боеприпасы. Из-за этого вспыхнуло медучреждение, изуродован автомобиль. Предварительно, повсюду без пострадавших», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее россияне накрыли огнем село на Харьковщине.

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