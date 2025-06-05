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Курица по-милански: самая вкусная альтернатива отбивным
Фуд-блогер из Ровно Алена Карпюк, ранее поделившаяся рецептом ребрышек в томатном соке с черносливом, рассказала, как приготовить курицу по-милански.
«Самая вкусная альтернатива отбивным! Курица по-милански. Сочное куриное мясо в нежном сырном кляре — это любовь с первого кусочка», — написала она в Instagram.
Ингредиенты:
— куриное бедро — 5 шт. (отделить от кости)
- яйцо — 2 шт.
- Мука
- Твердый сыр — 150 г
- Соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Масло — для жарки
Способ приготовления:
Возьмите куриное бедро и отделите мясо от кости. Сделайте надрезы и добавьте специи. Для кляра — яйцо, немного муки и много сыра. Обваляйте курочку в этом нежном творожном кляре и обжарьте до золотистой корочки. Протушить 15 минут.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Алена Карпюк предложила сделать салат «Селедка под шубой» в виде торта. Ингредиенты для такого салата не только традиционны, как морковь, картофель, сельдь, лук, майонез, свекла, соль, но и яйца, укроп, желатин и вода.521
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