Курица по-милански: самая вкусная альтернатива отбивным

Фуд-блогер из Ровно Алена Карпюк, ранее поделившаяся рецептом ребрышек в томатном соке с черносливом, рассказала, как приготовить курицу по-милански.

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«Самая вкусная альтернатива отбивным! Курица по-милански. Сочное куриное мясо в нежном сырном кляре — это любовь с первого кусочка», — написала она в Instagram.

Ингредиенты: — куриное бедро — 5 шт. (отделить от кости)

- яйцо — 2 шт.

- Мука

- Твердый сыр — 150 г

- Соль — по вкусу

- Черный перец — по вкусу

- Масло — для жарки РЕКЛАМА Способ приготовления: Возьмите куриное бедро и отделите мясо от кости. Сделайте надрезы и добавьте специи. Для кляра — яйцо, немного муки и много сыра. Обваляйте курочку в этом нежном творожном кляре и обжарьте до золотистой корочки. Протушить 15 минут.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Алена Карпюк предложила сделать салат «Селедка под шубой» в виде торта. Ингредиенты для такого салата не только традиционны, как морковь, картофель, сельдь, лук, майонез, свекла, соль, но и яйца, укроп, желатин и вода.

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