Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично

Правильное и эффективное похудение — это не только гречка, салат и вареное куриное филе. Это сочетание вкусов и специй. Рыбный салат с булгуром — рецепт вкусного обеда, с которым вы будете сыты и продолжите терять вес, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Рыбный салат с булгуром Ингредиенты: Булгур — 40 г

Тунец консервированный — 80 г

Огурец — 50 г

Перец свежий — 50 г

Лук — 20 г

Кукуруза — 30 г

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Лимонный сок — ½ ч. л.

Зелень и специи — по вкусу

Приготовление:

Вместо булгура можно взять кус-кус или бурый рис. Отвариваем булгур до готовности.

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Лук нарезаем небольшим кубиком, заливаем кипятком и уксусом для того, чтобы ушла горечь. Огурец и перец нарезаем маленьким кубиком. Смешиваем тунец с давленым чесноком. К булгуру добавляем тунец с чесноком, овощи, кукурузу и маринованный лук (предварительно слив воду с уксусом). К салату добавляем специи, мелко нарезанную зелень, лимонный сок, соевый соус и ¼ ч.л. растительного масла. Все тщательно перемешиваем.

Напомним рецепт оригинального блюда в горшочках — човлента по-закарпатски.

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