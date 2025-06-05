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Книга рецептов

Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично

20:07 5 июня 2025
Рыбный салат с булгуром. Фото Екатерины Черкасской

Правильное и эффективное похудение — это не только гречка, салат и вареное куриное филе. Это сочетание вкусов и специй. Рыбный салат с булгуром — рецепт вкусного обеда, с которым вы будете сыты и продолжите терять вес, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Рыбный салат с булгуром

Ингредиенты:

  • Булгур — 40 г
  • Тунец консервированный — 80 г
  • Огурец — 50 г
  • Перец свежий — 50 г
  • Лук — 20 г
  • Кукуруза — 30 г
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Лимонный сок — ½ ч. л.
  • Зелень и специи — по вкусу

Приготовление:

Вместо булгура можно взять кус-кус или бурый рис. Отвариваем булгур до готовности.

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Лук нарезаем небольшим кубиком, заливаем кипятком и уксусом для того, чтобы ушла горечь. Огурец и перец нарезаем маленьким кубиком. Смешиваем тунец с давленым чесноком. К булгуру добавляем тунец с чесноком, овощи, кукурузу и маринованный лук (предварительно слив воду с уксусом). К салату добавляем специи, мелко нарезанную зелень, лимонный сок, соевый соус и ¼ ч.л. растительного масла. Все тщательно перемешиваем.

Напомним рецепт оригинального блюда в горшочках — човлента по-закарпатски.

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